Enagás desafía al Ibex 35 y se consolida como valor al alza

La compañía gasista Enagás continúa su trayectoria ascendente en Bolsa, superando la corrección generalizada del Ibex 35 y consolidándose como uno de los valores más rentables del selectivo gracias a su estrategia de reorganización y a las perspectivas de crecimiento en el sector energético.

Enagás destaca en el mercado bursátil español, desafiando la tendencia a la baja que experimenta el Ibex 35 . Mientras el selectivo ha registrado una caída del 3,2% en las últimas cuatro sesiones consecutivas, la compañía gasista ha experimentado un aumento del 4,2% en el parqué, alcanzando los 17,1 euros, acercándose nuevamente a los máximos históricos registrados en abril.

La acción de Enagás se posiciona como la sexta con mejor desempeño en el Ibex 35 en lo que va del año, con una subida acumulada del 30,1%. Este comportamiento positivo refleja la aprobación de los inversores a la reciente reorganización estratégica anunciada por el grupo el pasado martes. La reestructuración incluye dos operaciones clave.

En primer lugar, Enagás ha adquirido el 31,5% del capital social de Teréga, una empresa francesa de transporte de gas, a GIC, el fondo soberano de Singapur. Esta adquisición se alinea con la estrategia 2025-2030 de Enagás, que prioriza la descarbonización y el fortalecimiento de la seguridad del suministro energético en España y Europa.

Analistas de Renta 4 señalan que esta operación encaja estratégicamente con Enagás, mejorando su perfil de crecimiento en el transporte de gas y proyectando una contribución media superior al 5% a sus resultados y al 6% a su flujo de caja operativo. Además, Enagás ha completado la venta del 40% de su filial Enagás Renovable a Hy24, su socio en esta empresa, un fondo respaldado por el gigante financiero francés Ardian.

Hy24 también ha adquirido las participaciones del 5% que poseían Pontegadea, el vehículo de inversión de Amancio Ortega, y Navantia. Esta transacción generará un impacto positivo en el beneficio neto de Enagás, estimado en 9,5 millones de euros en 2026. A pesar de una ligera disminución en el beneficio neto del primer trimestre del año, un 12,7% menos, situándose en 56,9 millones de euros, el grupo mantiene su objetivo anual de alcanzar los 235 millones de euros.

Bankinter reafirma su recomendación de compra para Enagás, con un precio objetivo de 18,9 euros, basándose en cinco argumentos sólidos. Estos incluyen la expectativa de un crecimiento renovado en los resultados a partir de 2027, impulsado por la mejora en el retorno financiero y los nuevos incentivos para el próximo período regulatorio 2027-2032; una reducción de la incertidumbre y el riesgo asociados a su inversión en Perú; el impacto positivo en el flujo de caja a medio plazo derivado de la adquisición de Teréga; las oportunidades a medio y largo plazo que representan las inversiones en hidrógeno verde, aunque con posibles retrasos en su implementación; y, finalmente, la atractiva rentabilidad por dividendo, actualmente del 6,00% a los precios actuales.

A pesar de que la cotización de Enagás ya supera ligeramente el precio objetivo medio de los analistas, situándose alrededor de un 1% por encima de los 16,95 euros por acción, la compañía enfrenta una valoración exigente y la presión de inversores bajistas, incluyendo a varios fondos de cobertura que controlan el 5,21% de su capital, aunque este porcentaje ha disminuido ligeramente en la última semana tras la publicación de los resultados del grupo. La confianza de los inversores en la estrategia de Enagás y su potencial de crecimiento futuro se ven reflejados en su desempeño en el mercado, a pesar del contexto general de corrección del Ibex 35





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