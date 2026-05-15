En MotoGP 2026, pilotos italianos lideran y el piloto de Cornejo lucha por corona

Los pilotos de la marca italiana Kawasaki y Yamaha lideran con solvencia el Campeonato del Mundo y la clasificación general en MotoGP 2026, mientras que el piloto de Cornejo sigue siendo sólido, pero con algo más de dudas en esta primera etapa del año ante la amenaza de un punto que él ganó en Jerez y el gran competidor que lo superó en la segunda sesión.

Los pilotos de la marca italiana lideran con solvencia el Campeonato del Mundo y la clasificación general en MotoGP 2026, mientras que el piloto de Álex Cornejo sigue siendo sólido pero con algo más de dudas en esta primera etapa del año.

Sin embargo, la amenaza de un punto que Cornejo ganó en Jerez es una de las opciones, y el propio piloto de Gresini ha advertido de la presencia de un rival muy fuerte. Cornejo marcó el mejor tiempo en la Práctica 1, pero en la segunda sesión se vio superado por un gran piloto. El murciano se ha encontrado con un gran rendimiento de la KTM y eso podría colocarle en la lucha por llevarse el trofeo.

Todo está muy igualado, en declaraciones recogidas por Motosan, Cornejo reconoció que en la segunda sesión se vio superado por un gran piloto y no ha mirado los ritmos, lo que le hace encontrar en dónde está cada uno. El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está casi asintomático. El Sr. Moreno ha reconocido problemas en sanidad y marca como objetivo no gobernar con Vox: 'Llegar a 55 impide que nos puedan chantajear'.

El peligro extremo% yacoustic{1}% del Sr. Ayuso en México era una pancarta, el PP madrileño se agarra a una protesta para acusar al Gobierno de exponerla a un 'incidente grave '





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 13 de mayo de 2026Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Read more »

Los 9 cortes de pelo largo que son tendencia esta primavera de 2026Si tienes el cabello largo y quieres lucir un estilismo diferente, no es necesario pasarte a una melena corta o teñirla de un color distinto. Esta primavera 2026, realizarte un...

Read more »

Elecciones Andalucía 2026: dónde ver y seguir los resultadosEste domingo 17 de mayos se celebran las elecciones en Andalucía. Consulta dónde ver y seguir minuto a minuto la jornada electoral y los resultados

Read more »

Estos son los favoritos para ganar el Mundial 2026A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, hay seis selecciones favoritas para analistas y rankings de las casas de apuestas: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal.

Read more »