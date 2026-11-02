Cinco compañías israelíes listadas por la ONU por su vínculo con la ocupación palestina tienen filiales en España dedicadas a energía y agricultura.

Cinco compañías israelíes incluidas en un listado de la ONU por colaborar con la ocupación ilegal de Palestina cuentan con filiales operativas en España. Estas entidades, que se lucran de la colonización, operan a través de trece empresas locales con nombres similares a sus matrices. Sus actividades se concentran principalmente en los sectores de la energía renovable y la industria agrícola, aunque también están presentes en sistemas de riego de gran relevancia mundial.

Filiales españolas y sector energético

Las firmas identificadas son Adama Agricultural Solutions, Gat Fertilizers, Haifa Fertilizing, Netafim y Zabar Solar. Cuatro de sus subsidiarias en España se dedican al sector de la energía renovable, mientras que otras cuatro operan en el ámbito agrícola. Entre ellas destaca una filial referente en el sistema de riego por goteo a nivel global. Estas empresas han logrado expandirse significativamente en el mercado español gracias a su presencia internacional y sus conexiones comerciales.

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Origen del listado de la ONU

Esta base de datos fue elaborada por primera vez por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2020. Desde entonces, ha sido actualizada en tres ocasiones, siendo la última actualización, aún provisional, realizada el 25 de septiembre. El objetivo de este listado es proporcionar información y herramientas tanto al sector privado como a los Estados miembros para presionar a las empresas que contribuyen al incumplimiento de las resoluciones del organismo multilateral.

Impacto económico y social

El listado busca exigir el respeto a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, establecidos en 2011. Estas normas deben regir el comportamiento de las entidades comerciales para proteger los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas. Diez actividades empresariales figuren en el documento por atentar contra los derechos humanos, incluyendo el suministro de equipos para asentamientos y servicios de transporte que apoyan la existencia de los mismos.

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Datos globales y contextos locales

El último listado provisional incluye un total de 214 compañías, destacando que el 89,7% son israelíes, seguidas por estadounidenses con un 3,7% y españolas con un 1,4%. En este contexto, Madrid ocupa el tercer puesto en el ranking debido a la actividad de empresas como Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Esta entidad vasca desarrolla proyectos de metro y tren ligero en Israel, conectando localidades establecidas ilegalmente en territorios palestinos como Gilo o Ramot.

Presión civil y respuesta empresarial

La presencia de estas firmas en el territorio ocupado incluye proyectos ferroviarios adjudicados a Ineco y Salvat. Sin embargo, tras cinco años en el listado, algunas empresas han abandonado estas actividades gracias a la presión de la sociedad civil. Aunque aparecer en la lista no obliga a sancionar a las compañías, representa un primer paso crucial para organizar respuestas contra la complicidad empresarial con la ocupación y los crímenes de guerra asociados.