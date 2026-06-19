Empresas de servicios en la nube buscan reducir su consumo de energía

Las empresas de servicios en la nube están buscando formas de reducir su consumo de energía y evitar las largas colas para conectarse a la red eléctrica.

Las empresas de servicios en la nube están buscando formas de reducir su consumo de energía y evitar las largas colas para conectarse a la red eléctrica.

Verse Enterprises, una empresa emergente con sede en San Francisco, afirma que su software puede ayudar a los centros de datos a evitar las colas gestionando baterías y energía solar fuera de la red. La empresa ya desarrolla software que analiza los precios y la demanda de energía para que las instalaciones puedan controlar su consumo.

Ahora se ha asociado con el desarrollador de baterías Calibrant Energy para incorporar el almacenamiento y la generación solar al sistema, una configuración que, según afirma, puede evitar la sobrecarga de la red durante los periodos de máxima demanda. La empresa recaudó 54 millones de dólares esta primavera en una ronda de financiación Serie B que contó con el respaldo del gigante de la fabricación de chips Nvidia.

Esto forma parte de una iniciativa de las empresas de IA para financiar la eficiencia energética que les ayuden a reducir su creciente consumo de energía. Sin embargo, según Allison Weis, directora global de almacenamiento de Wood Mackenzie, la instalación de estos sistemas no garantiza que las compañías eléctricas conecten los centros de datos de inmediato.

La flexibilidad en la demanda de energía puede reducir las barreras para la conexión, pero las compañías eléctricas no han definido ningún estándar que los centros de datos deban cumplir para conectarse a la red, ni han indicado que las baterías o la generación de energía sean una opción viable. La cuestión radica en si los proveedores de servicios en la nube a gran escala serán responsables de generar su propia energía, comprometerse con un consumo energético flexible o sufragar los costes de las mejoras de la red eléctrica.

La caída de los costes y el aumento de la demanda de electricidad han impulsado un auge en la instalación de baterías. Se prevé que el mercado de almacenamiento de energía crezca un 21% este año, a medida que aumenta la demanda de baterías, a pesar de los aranceles y las restricciones a los créditos fiscales para las baterías que dependen en gran medida de componentes chinos.

Verse ha declarado que utilizará los fondos recaudados para ampliar el despliegue de su tecnología a más de 100 emplazamientos a principios del próximo año





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