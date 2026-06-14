Empate agriduce para Brasil en su debut mundialista ante Marruecos

Brasil y Marruecos empataron a uno en el primer partido del Grupo C del Mundial 2026. El equipo africano sorprendió con un gol de Ismael Saibari y una gran actuación colectiva, pero un tanto de Vinícius Júnior rescató un punto para la pentacampeona, que decepcionó en su debut bajo el mando de Carlo Ancelotti.

Brasil no se encuentra entre las principales candidatas a alzarse con el título del Mundial 2026 , y esto quedó patente en el primer partido del Grupo C , donde apenas logró un empate (1-1) contra una Marruecos muy sólida.

El encuentro, disputado en el Estadio Nueva Jersey, supuso un debut gris para Carlo Ancelotti como seleccionador brasileño en una Copa del Mundo, mientras que para Mohamed Ouahbi y su equipo marroquí fue un comienzo prometedor, recordando su exitosa campaña en Qatar 2022. El gol de Marruecos llegó en el minuto 21, cuando Ismael Saibari aprovechó una exquisita asistencia de Brahim Díaz tras una jugada colectiva.

Brasil, que hasta entonces había mostrado un juego plano y lento, encontró la igualdad once minutos después gracias a Vinícius Júnior, quien con un potente remate cruzado batió al guardameta Bono. Ancelotti había sorprendido con su once inicial, dejando en el banquillo a lateral Danilo y al central Alex Sandro, optando por Douglas Santos y Roger Ibáñez; además, en ataque prescindió de Matheus Cunha para dar entrada a Igor Thiago, la revelación goleadora del Brentford.

Neymar, convaleciente de una lesión en el gemelo desde mayo, observó el partido desde la grada, junto a personalidades como Tom Brady, Zidane, Bebeto, Cafú y Dunga. Marruecos desplegó un bloque defensivo muy compacto, con cinco centrocampistas que ahogaron la salida de balón brasileña durante la primera media hora. Los laterales marroquíes, Hakimi y El Aynaoui,Constantemente superaron a Roger Ibáñez, mientras que Ounahi y Brahim recibían con espacio en el área.

Incluso tras la baja de última hora de Ez Abde, el plan de Ouahbi funcionó a la perfección, y la presión constante forzó errores de Casemiro y Paquetá. El gol de Saibari fue un mazazo para la pentacampeona, que vio cómo su rival merecía más.

Sin embargo, antes del descanso, la magia de Vinícius evitó la derrota. En la segunda parte, Brasil mejoró ligeramente, pero Marruecos seguía generando peligro en contragolpes. Ancelotti reaccionó haciendo cambios para reforzar la defensa y el centro del campo, y Brasil incrementó su asedio, con Raphinha y Vinícius generando las ocasiones más claras.

En los minutos finales, el pánico a perder se apoderó del equipo, que sufrió para mantener el empate, especialmente tras un disparo lejano de El Aynaoui y un rechace de Alisson que casi aprovecha Amaimouni. Al final, reparto de puntos. Brasil se enfrentará a Haití en la próxima jornada, mientras que Marruecos jugará contra Escocia





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Brasil Marruecos Vinícius Júnior Ismael Saibari Carlo Ancelotti Mohamed Ouahbi Grupo C Fútbol Copa Del Mundo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil y Marruecos se preparan para un decisivo duelo en el MundialBrasil, en fase de adaptación bajo Carlo Ancelotti, enfrenta a una Marruecos que busca sorprender. El partido clave del grupo tendrá lugar en el MetLife Stadium, con la defensa frágil de Brasil y el regreso de Neymar como temas centrales.

Read more »

Brasil vs Marruecos: el plato fuerte de la primera jornada del Mundial 2026La selección brasileña, pentacampeona del mundo, se enfrenta a Marruecos, que viene de hacer historia en Qatar 2022 alcanzando las semifinales. El partido se disputará el sábado 13 de junio a las 18:00 hora local en Nueva Jersey. Brasil llega con incertidumbre tras una floja clasificación, pero con un nuevo técnico que ha devuelto la ilusión. Marruecos es actualmente la séptima mejor selección del mundo y llega imbatible en la clasificación tras ganar la Copa Africana de Naciones. Será un duelo de ataque brasileño contra la defensa marroquí.

Read more »

Brasil vs Marruecos: horario del debut de la selección de Ancelotti en el Mundial 2026La selección de Brasil es la única que ha participado en todas las 22 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

Read more »

Marruecos en directo hoy en vídeo el partido del grupo C del Mundial 2026iRTVE13

Read more »