Emoción al Máximo: Comienza el Sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo del jueves de la Lotería Nacional, celebrado hoy 23 de abril de 2026, ha comenzado. Descubre los premios, las probabilidades de ganar y dónde seguir el sorteo en directo.

La Lotería Nacional celebra hoy, jueves 23 de abril de 2026, un nuevo sorteo que ha generado gran expectación. A escasos minutos del inicio, la emoción es palpable mientras los números esperan ser elegidos.

Este sorteo, uno de los más tradicionales en España, ofrece premios atractivos, con un primer premio de 30.000 euros por décimo y 300.000 euros a la serie. El segundo premio asciende a 6.000 euros por décimo y 60.000 euros a la serie.

Además, se realizarán diversas extracciones de cuatro y tres cifras, con premios de 75 y 15 euros respectivamente por décimo. La Lotería Nacional tiene una larga historia en España, remontándose a 1763 con la instauración de la 'Lotería Real' por el Rey Carlos III. Aunque el sorteo actual tal como lo conocemos se celebró por primera vez en 1812, bajo el nombre de 'Lotería Primitiva Nacional'.

A lo largo de los años, la Lotería Nacional se ha convertido en una fuente importante de ingresos para el Estado, destinando un 70% de la recaudación a premios, mientras que el resto se utiliza para cubrir costes operativos, comisiones y financiar programas de responsabilidad social y obras públicas. Esta contribución la convierte en una herramienta clave para la economía nacional.

Los participantes se preguntan por las probabilidades de ganar, siendo la posibilidad de obtener el primer premio de 1 entre 100.000. Sin embargo, las probabilidades aumentan para premios menores, como acertar 2, 3 o 4 cifras. El sorteo de hoy, que comenzará a las 21:00 horas, podrá seguirse en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, así como en ABC, que ofrecerá una cobertura completa del evento.

La edad mínima para participar es de 18 años. Este sorteo de jueves tiene una duración aproximada de 20 minutos, por lo que se espera conocer a los afortunados alrededor de las 21:20. El próximo sorteo extraordinario tendrá lugar el domingo 3 de mayo de 2026, con motivo del Día de la Madre





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