Emisiones globales de CO2 suben en 2026 pese al descenso del petróleo

El informe del Global Carbon Budget revela que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan en 2026 debido a incendios forestales,抵消ando la reducción del uso de combustibles fósiles.

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero registraron un leve aumento en 2026, alcanzando más de 43.300 millones de toneladas métricas. Esta cifra representa un incremento respecto a las 42.800 millones registradas el año anterior, según los datos presentados por el informe del Global Carbon Budget. A pesar de que el consumo de petróleo disminuyó debido a interrupciones en el suministro, el impacto negativo de la destrucción de bosques y los incendios forestales masivos contrarrestó parcialmente la reducción de las emisiones generadas por los combustibles fósiles.

Detalles clave de las emisiones atmosféricas

Los científicos del Global Carbon Budget han calculado que las emisiones totales inyectadas a la atmósfera en 2026 superan en un 51 por ciento los niveles observados en 1990. Este comportamiento contrasta con la tendencia reciente, ya que el crecimiento anual promedio de las emisiones se situó en un 0,3 por ciento entre 2016 y 2025. Este ritmo es significativamente menor al 1,7 por ciento que se registró durante la década anterior, lo que indica una desaceleración en la tasa de incremento, aunque no una caída absoluta en los niveles globales de carbono.

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Impacto geopolítico en el consumo energético

Pep Canadell, director del Centro de Investigaciones Científicas de Australia, señaló durante una sesión informativa que las crisis geopolíticas se reflejan inmediatamente en los patrones de emisiones. La escasez de productos petroleros provocó una disminución del CO₂ en la navegación y el transporte aéreo en todas las regiones del mundo. Sin embargo, muchos países recurrieron al carbón como alternativa rápida y económica. Esta sustición elevó las emisiones de carbón en un 0,6 por ciento en 2026, con incrementos notables en India y disminuciones en Estados Unidos y la Unión Europea. Por el contrario, las emisiones de petróleo cayeron un 1,9 por ciento y las de gas natural se redujeron un 0,3 por ciento.

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Resurgimiento de las emisiones forestales

Un factor crítico que impulsó el alza total de las emisiones en 2026 fue el aumento de las emisiones netas derivadas de la deforestación y los incendios forestales. Estas fuentes liberaron 5.000 millones de toneladas de gases a la atmósfera, marcando un cambio significativo en un periodo donde solía observarse una disminución. Pep Canadell explicó que esta fuente de CO₂, que había decrecido en la última década, ahora está creciendo, un fenómeno que no se había presenciado en mucho tiempo. La mayoría de estos incendios, incluidos los de turberas, fueron iniciados por actividades humanas, intensificando el impacto climático de la pérdida de cobertura forestal.

Proyecciones futuras y descarbonización

A pesar del aumento global, 40 países lograron aumentar su Producto Interior Bruto mientras reducían sus emisiones de CO₂, demostrando que el crecimiento económico no depende necesariamente de las emisiones. Los grandes emisores como China, Estados Unidos y la Unión Europea redujeron sus huellas de carbono en comparación con 2025, mientras que India las incrementó. Los científicos advierten que para estabilizar el clima es necesario alcanzar cero emisiones netas, ya que cada tonelada de carbono adicional contribuye al calentamiento. Se prevé que las emisiones de origen fósil disminuyan un 0,4 por ciento en 2026, tras crecer un 1,2 por ciento en 2025, pero la solución sostenible a largo plazo requiere un despliegue rápido de tecnologías de energía limpia.