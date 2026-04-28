Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP tras casi 60 años

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado su retirada de la OPEP, un movimiento que debilita al cártel petrolero y refleja tensiones con Arabia Saudí en un contexto de crisis energética global.

Emiratos Árabes Unidos ha anunciado su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP ) después de casi seis décadas de participación, lo que representa un golpe significativo para el cártel petrolero y su principal impulsor, Arabia Saudí .

Esta decisión, tomada por uno de los mayores productores de la OPEP, refleja las frustraciones históricas del país con las cuotas de producción impuestas por el grupo y las tensiones latentes con Arabia Saudí. La salida de Emiratos se produce en un contexto global marcado por una grave crisis energética, exacerbada por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

Antes del estallido de la guerra, Emiratos producía alrededor de 3,4 millones de barriles de petróleo diarios y ha manifestado durante años su descontento con las restricciones de producción de la OPEP, que limitaban su capacidad para aumentar las exportaciones de crudo. Según Firas Maksad, director para Oriente Medio de Eurasia Group, Emiratos se sentía constreñido por las limitaciones impuestas, especialmente cuando deseaba incrementar su producción mientras Arabia Saudí prefería reducirla.

Las diferencias políticas, amplificadas por las divergentes posturas frente a la amenaza iraní, han contribuido a esta decisión. Emiratos ha fortalecido su alineamiento con Estados Unidos e Israel, mientras que otros países han optado por diversificar sus estrategias y adoptar una postura más cautelosa.

El Ministerio de Energía de Emiratos justificó su decisión como resultado de una revisión exhaustiva de su política de producción y su capacidad actual y futura, enfatizando que se basa en su interés nacional y su compromiso de satisfacer las necesidades urgentes del mercado. A través de un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias WAM, el ministro de Energía emiratí, Suhail al-Mazrouei, expresó su agradecimiento a la OPEP y sus miembros por décadas de cooperación constructiva, reafirmando el compromiso de Emiratos con la seguridad energética, el suministro fiable y responsable, la reducción de emisiones de carbono y la estabilidad de los mercados globales.

Jorge León, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy y ex empleado de la OPEP, advierte que la salida de Emiratos debilita estructuralmente al cártel, ya que Arabia Saudí es ahora el único miembro con capacidad de producción excedentaria. Esto podría aumentar la volatilidad de los mercados de crudo al disminuir la capacidad de la OPEP para mitigar los desequilibrios de oferta.

Emiratos ya había considerado previamente la posibilidad de abandonar la OPEP y ha mantenido durante años disputas con Arabia Saudí por las cuotas de producción. Los analistas coinciden en que la guerra ha acelerado dinámicas preexistentes, incluyendo la revisión de su pertenencia a la OPEP y sus relaciones más amplias. Emiratos ha defendido consistentemente la necesidad de exportar a niveles máximos para maximizar los ingresos del crudo y financiar su desarrollo futuro y la transición hacia una economía postpetrolera.

Sin embargo, la OPEP, liderada por Arabia Saudí, ha impuesto cuotas de producción para mantener los precios del petróleo, restringiendo la producción emiratí. Las relaciones entre Abu Dabi y Riad se deterioraron significativamente a finales del año pasado y principios de este año debido a una disputa sobre sus roles y su apoyo a facciones rivales en Yemen.

Aunque hubo una aparente distensión cuando los países del Golfo se unieron en su condena a la agresión iraní contra sus vecinos árabes, las tensiones han resurgido a medida que la guerra ha intensificado las frustraciones de Emiratos con algunas instituciones multilaterales y regionales. El país del Golfo, que ha sido blanco de numerosos ataques de represalia de Irán —con más de 2.000 misiles y drones dirigidos a su territorio— ha criticado abiertamente la respuesta que considera débil de los Estados árabes y musulmanes, y ha anunciado que fortalecerá su alianza con Estados Unidos e Israel





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