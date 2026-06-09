La aerolínea de Dubái Emirates ha renovado su alianza con el Real Madrid durante cinco temporadas más. El acuerdo incluye la presencia de la aerolínea en las equipaciones de los equipos masculino y femenino, así como en la ropa de entrenamiento y otras plataformas de visibilidad vinculadas al club.

La aerolínea de Dubái Emirates prolonga su alianza con el Real Madrid durante cinco temporadas más. El acuerdo incluye la presencia de la aerolínea en las equipaciones de los equipos masculino y femenino, así como en la ropa de entrenamiento y otras plataformas de visibilidad vinculadas al club.

Además, Emirates se convertirá en patrocinador principal del Real Madrid Baloncesto hasta 2031. La renovación consolida una relación iniciada en 2011 y que dio un salto cualitativo en 2013. El presidente del club, Florentino Pérez, considera que la renovación refleja la fortaleza de una relación construida durante uno de los periodos más exitosos de la historia reciente de la entidad.

La operación pone de manifiesto la capacidad del Real Madrid para atraer acuerdos comerciales de largo plazo con grandes multinacionales y consolidar una estrategia de ingresos basada en patrocinio, explotación de marca y proyección internacional. Florentino Pérez seguirá al frente del Real Madrid hasta 2030





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