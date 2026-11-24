La candidata de Podemos en Madrid critica las políticas del Gobierno y se posiciona frente al PP y Vox, exigiendo cambios estructurales en vivienda y salarios para las próximas elecciones.

Emilio Delgado, figura destacada de Podemos y candidata por la lista de Madrid, ha reafirmado su postura en las elecciones del 29 de noviembre, posicionando a su formación como la única alternativa real frente a la involución que representa la coalición del Partido Popular y Vox, así como frente a las medidas que considera insuficientes del Ejecutivo liderado por el PSOE. Tras su experiencia en Bruselas como eurodiputada y su paso por el Ministerio de Igualdad, Delgado asegura que su mandato continua activo en la política nacional, enfrentándose a unas encuestas desfavorables pero con un programa que busca transformar profundamente el tejido social y económico del país. La exministra de Igualdad no oculta las dificultades, reconociendo la falta de seguridad en su escaño y la necesidad de coordinar esfuerzos con otras fuerzas de izquierda, como la ERC, para contrarrestar la mayoría conservadora que proyectan las sondeos actuales.

Crítica a la izquierda sobre el fracaso de reformas

La exministra de Igualdad sostiene que la izquierda ha cometido errores estratégicos al no profundizar en cambios estructurales, lo que ha permitido que problemas básicos como el acceso a la vivienda y la inflación alimentaria sigan afectando gravemente a la ciudadanía. Delgado argumenta que los ciudadanos no buscan simples parches legislativos, sino intervenciones radicales que frenen la especulación y la subida desproporcionada de precios, los cuales absorben el salario medio de las familias sin dejar margen para el ahorro. Esta insatisfacción se ve agravada por la percepción de que las grandes fortunas se benefician de ayudas fiscales mientras la clase trabajadora ve reducida su capacidad adquisitiva, un fenómeno que la candidata atribuye a una política económica que prioriza a los rentistas sobre las necesidades sociales.

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Propuestas concretas para vivienda y salarios

En respuesta a esta situación, Podemos plantea un paquete de medidas que incluye la reducción legal de los alquileres, la prohibición de la especulación inmobiliaria, la limitación de los precios de los alimentos y la imposición de impuestos significativos a las grandes empresas del Ibex 35. Delgado desafía la narrativa de que solo existen dos opciones políticas, presentando a su formación como la tercera vía que se atreve a proponer un salario mínimo de 1.800 euros y a desviar la inversión pública hacia servicios esenciales como hospitales, centros de salud y escuelas, en lugar de destinarla a gastos militares o armamentísticos. Esta postura se basa en la convicción de que la estabilidad económica no puede lograrse mientras se ignoran las desigualdades estructurales y se mantienen modelos que benefician a las élites financieras en detrimento de la población general.

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Análisis del poder mediático y judicial

La candidata destaca la influencia negativa del poder mediático y judicial, argumentando que ambos han experimentado una derechización y una normalización de discursos de odio, racismo y machismo que la izquierda no ha logrado frenar eficazmente durante la última legislatura. Esta crítica se extiende a la coalición entre el PSOE y el Frente Amplio, con los que Podemos comparte plataforma en el Senado pero que considera complices por compartir la misma visión del Gobierno y no haber avanzado en derechos fundamentales. Delgado sostiene que la posibilidad de victoria de la derecha y la extrema derecha es resultado directo de la falta de avances legislativos en materia social y la permisividad ante un entorno político hostil a los derechos progresistas, lo que ha generado un descontento que las encuestas reflejan con claridad.

Independencia financiera y movilización social

Para garantizar su independencia, Podemos ha adoptado el compromiso de no solicitar financiación a bancos durante estas campañas electorales, asegurando que solo responden a las aportaciones de la gente, quienes financian las campañas y exigen cambios reales. Delgado subraya que esta independencia financiera es crucial para mantener la coherencia con las promesas de luchar por la justicia social sin estar bajo la tutela de los grandes poderes económicos, una situación que considera anómala y peligrosa para la democracia. La candidata también vincula esta necesidad de cambio con las recientes movilizaciones sociales, incluyendo la huelga general del 11 de noviembre y las protestas por el derecho a la vivienda, la educación pública y la solidaridad con Palestina, interpretando estos fenómenos como señales inequívocas de que la sociedad exige transformaciones profundas y no solo ajustes menores.