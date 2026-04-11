Emilio del Río explora la fascinante 'Pequeña historia de la antigua Roma'

El escritor y filólogo Emilio del Río presenta su nuevo libro, 'Pequeña historia de la antigua Roma', una obra divulgativa que explora la rica historia del Imperio Romano, desde sus orígenes hasta su legado duradero en la sociedad actual. El autor destaca la importancia de conocer la historia romana para comprender nuestra propia identidad y el mundo en el que vivimos.

Troya ardía en llamas mientras Eneas caminaba entre el humo y los gritos, con su padre a cuestas y su hijo de la mano. En esa imagen del héroe mitológico que avanza entre el fuego, con el peso del pasado y la promesa del futuro, se encuentra, según Emilio del Río, el verdadero retrato del alma romana.

El autor, nacido en Logroño en 1963, observa la fuerza del pueblo que, desde una humilde aldea de pastores junto al río Tíber, llegó a dominar el Mediterráneo y a forjar el mundo en el que vivimos. Convencido de la trascendencia de esta civilización, Del Río afirma que los romanos nos han hecho a nosotros y que, para pensar con lucidez en el futuro, es imprescindible conocer su historia. Destaca, además, el atractivo intrínseco de esta época, comparándola con una serie cautivadora. En su nuevo libro, invita a los lectores a emprender un viaje fascinante, navegando por el Nilo con Cleopatra y Marco Antonio, cruzando los Alpes a lomos de un elefante con Aníbal, o acompañando a Julio César en sus conquistas y campañas militares. 'Pequeña historia de la antigua Roma', editada por Espasa, se presenta como una obra accesible y entretenida, con ilustraciones de Julius que la hacen atractiva para un público más joven. A pesar de su carácter divulgativo y sus apenas 231 páginas, condensa más de doce siglos de aventuras increíbles, traiciones memorables y personajes emblemáticos cuyo legado perdura hasta nuestros días. El autor, doctor en Filología Clásica y profesor de la Universidad Complutense, considera que la historia romana es, ante todo, divertidísima. Al ser cuestionado sobre su rol como filólogo en la escritura de un libro de historia, Del Río explica que su trabajo se basa en la lectura y el análisis de los textos clásicos, compartiendo sus conocimientos con el público en general. La obra está dirigida a lectores de todas las edades, tanto aquellos que se acercan por primera vez a la historia romana como aquellos que ya sienten fascinación por ella. La importancia de conocer la historia de Roma para los españoles del siglo XXI radica, según el autor, en la profunda influencia que esta civilización ha tenido en nuestra configuración social y política. El latín, el derecho, nuestras instituciones e incluso el humor tienen raíces romanas. Conocer la historia romana nos permite entendernos a nosotros mismos, comprender nuestra sociedad y afrontar el futuro con mayor claridad. Además, la historia de Roma es una fuente inagotable de emociones, con personajes ambiciosos, valientes, crueles y contradictorios que nos resultan cercanos. Hombres y mujeres que buscaron el poder, la gloria y la libertad, construyendo un mundo que perduró casi 1300 años. La obra está salpicada de conspiraciones, enemigos grandiosos, batallas desastrosas y emperadores que se creían dioses, ofreciendo una narrativa vibrante y fascinante. Del Río destaca cómo una pequeña aldea de pastores logró dominar el Mediterráneo y construir el mundo en que vivimos. El autor explica con rigor, pero de forma entretenida, la complejidad de esta civilización. Destaca la importancia de Roma no solo en términos de conquista territorial, sino también en la imposición de una forma de pensar, de una idea de ciudadanía, de pertenencia a una comunidad con derechos y deberes. El Edicto de Caracalla, que concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, es un ejemplo de la perdurabilidad del legado romano. Entre los personajes más destacados, Emilio del Río menciona a Cincinato, un agricultor convertido en soldado que, tras cumplir su misión, regresaba a su trabajo en el campo. Cincinato encarna valores como la rectitud, la honradez y la falta de ambición personal, virtudes que, según el autor, deberían ser reivindicadas en la actualidad. Julio César también ocupa un lugar prominente, un genio con luces y sombras, un emprendedor e innovador que transformó incluso el calendario. Su gran defecto, según Del Río, fue su falta de creencia en la libertad, lo que llevó a su asesinato. La obra también hace referencia a otros personajes históricos como Viriato y Sertorio, ampliando la riqueza narrativa de esta 'Pequeña historia de la antigua Roma'. El libro ofrece una visión completa y accesible de una civilización que sigue influyendo en nuestra realidad.





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