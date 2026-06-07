Emiliano Otegui publica sus memorias y desvela los secretos del director de producción en el cine español

El veterano director de producción Emiliano Otegui, con una trayectoria que abarca más de 50 años y tres premios Goya, narra en su libro Ocho y Medio los desafíos de su labor, la evolución tecnológica y la creciente presencia femenina en la industria, además de ofrecer una visión interna de la relación con representantes y egos en el set.

Emiliano Otegui , director de producción de emblemáticas películas como "Tesis" y "Los Otros", ha publicado sus memorias tituladas Ocho y Medio, en las que revela los entresijos de su profesión y los retos que ha enfrentado a lo largo de una carrera de más de cinco décadas.

Nacido en Madrid en 1954, proviene de una familia vinculada al séptimo arte: era sobrino del productor Emiliano Piedra y de la actriz Emma Penella, y su tío le animó a abandonar otros estudios para convertirse en su heredero profesional. A sus 72 años, Otegui mira atrás y agradece haber elegido una senda que le ha permitido combinar su pasión por el cine con una profunda comprensión de la maquinaria que sostiene una producción.

En sus memorias repasa una filmografía que incluye colaboraciones con directores de primera línea como Carlos Saura, José Luis Cuerda y Alejandro Amenábar, describiendo su labor como la de un "cineasta‑orquesta" que debe dominar cada una de las facetas de una industria tan compleja como el cine. Según su propia definición, el director de producción es el profesional que se sitúa "detrás de los que están detrás de la cámara", ocupándose de la contratación del equipo técnico y artístico, la organización del catering, la planificación de los horarios de rodaje, la gestión de las localizaciones y, sobre todo, la elaboración de un presupuesto ajustado que debe ser aprobado por los productores y financiadores





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