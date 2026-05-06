Emergencia Sanitaria en Gran Canaria: Escala Forzosa de Vuelo con Pacientes Afectados por Hantavirus

Un avión que transportaba a personas enfermas de hantavirus desde Cabo Verde hacia Países Bajos tuvo que desviarse a Gran Canaria tras ser rechazado por Marruecos, complicándose la situación por un fallo eléctrico en el equipo médico.

En un giro inesperado de los acontecimientos que pone de relieve la complejidad de los traslados sanitarios internacionales, un avión encargado de transportar a dos pacientes diagnosticados con hantavirus, quienes habían contraído la enfermedad durante su estancia en el crucero MV Hondius, se vio obligado a realizar una parada imprevista en el Aeropuerto de Gran Canaria .

El vuelo, que tenía como origen la ciudad de Praia, en Cabo Verde, y como destino final la capital de los Países Bajos, Ámsterdam, se encontraba en una misión crítica de repatriación y tratamiento médico especializado. El hantavirus, una zoonosis viral que puede provocar cuadros graves de insuficiencia respiratoria, requería que los pacientes fueran trasladados con el máximo cuidado y soporte vital constante, convirtiendo cualquier contratiempo logístico en una situación de potencial riesgo para la salud de los afectados.

La complicación inicial surgió cuando la aeronave requirió una escala técnica para el repostaje de combustible, un procedimiento estándar en vuelos de larga distancia con necesidades médicas específicas. El plan original contemplaba que la parada se realizara en la ciudad de Marrakech, en Marruecos.

Sin embargo, las autoridades del reino alauí denegaron el permiso de aterrizaje, rechazando la entrada del avión en su territorio. Esta negativa imprevista obligó a los coordinadores del vuelo y a las autoridades sanitarias a buscar una alternativa inmediata para evitar que la aeronave se quedara sin combustible en pleno vuelo, lo que habría resultado en una situación crítica.

Ante esta urgencia, se solicitó la colaboración del gobierno de España, concretamente de las autoridades canarias, para permitir que el avión se desviara hacia Gran Canaria, donde se procediera al repostaje necesario para completar la travesía hacia el norte de Europa. Una vez que el avión aterrizó en la pista del aeropuerto canario, la situación, que ya era tensa, se complicó aún más.

Según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias a Europa Press, el médico responsable del traslado reportó un fallo crítico en el sistema eléctrico de soporte del paciente. Este equipo es fundamental para mantener la estabilidad hemodinámica y respiratoria de la persona enferma, haciendo que cualquier interrupción en la energía sea una amenaza directa para su bienestar.

Como consecuencia de este fallo técnico, el paciente no pudo ser desembarcado ni trasladado a un centro hospitalario local, ya que el riesgo de moverlo sin el soporte eléctrico adecuado era demasiado elevado. En su lugar, se decidió que la persona permaneciera dentro de la cabina del avión, conectada a la red eléctrica del propio recinto aeroportuario mediante cables externos, asegurando así que el equipo médico siguiera funcionando mientras se gestionaba una solución definitiva.

Desde la perspectiva de la salud pública, el Ministerio de Sanidad de España ha intervenido para dar tranquilidad a la población local y al personal aeroportuario. A través de comunicados oficiales, el organismo ha enfatizado que el paciente no representa ningún tipo de riesgo para la salud de los ciudadanos ni para el personal que opera en el aeropuerto.

El hantavirus no se transmite de persona a persona en la gran mayoría de sus variantes, y el hecho de que el paciente se mantenga aislado dentro de la aeronave, en una zona de pista controlada, elimina cualquier posibilidad de contagio accidental. La estrategia actual consiste en mantener al enfermo en un entorno estabilizado y seguro hasta que llegue un nuevo avión, equipado con la tecnología necesaria y el personal médico pertinente, para retomar el viaje hacia Ámsterdam.

Este incidente subraya no solo la fragilidad de los sistemas de soporte vital en el transporte aéreo, sino también la importancia de la cooperación internacional en crisis sanitarias, aunque también deja en evidencia las dificultades diplomáticas que pueden surgir en situaciones de emergencia médica global





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