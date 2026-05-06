Emergencia Sanitaria en Gran Canaria: Avión con Pacientes de Hantavirus Sufre Fallo Técnico

Un avión ambulancia que trasladaba a personas infectadas de hantavirus desde Cabo Verde debió aterrizar en Gran Canaria por un fallo eléctrico y problemas de repostaje en Marruecos.

El aeropuerto de Gran Canaria se ha visto envuelto en una situación de máxima tensión sanitaria tras el aterrizaje forzoso de un avión ambulancia que transportaba a dos pacientes contagiados de hantavirus.

El aparato, que realizaba un trayecto crítico desde la ciudad de Praia, en Cabo Verde, con destino final en Ámsterdam, Países Bajos, se vio obligado a realizar una escala imprevista debido a una combinación de factores logísticos y técnicos. Inicialmente, la aeronave tenía programada una parada técnica en Marruecos para repostar el combustible necesario para completar el viaje.

Sin embargo, las autoridades marroquíes denegaron el permiso de aterrizaje, lo que forzó a la tripulación a desviarse hacia territorio español. Una vez en Gran Canaria, la situación se complicó aún más cuando el médico a bordo informó de un fallo eléctrico en el sistema del avión.

Actualmente, la aeronave permanece estacionada en la pista del aeródromo, donde los pacientes reciben la asistencia necesaria gracias al soporte eléctrico proporcionado por las instalaciones del aeropuerto, mientras se aguarda la llegada de un nuevo aparato que permita continuar el traslado médico. Este incidente se enmarca en un brote sanitario mucho más amplio y preocupante que se originó a bordo del crucero MV Hondius, una embarcación que se dirigía hacia la Antártida.

La tragedia comenzó con la muerte de un pasajero neerlandés el pasado 11 de abril, quien presentó síntomas graves antes de fallecer. Posteriormente, su esposa, que ya mostraba signos de la infección, desembarcó en la isla de Santa Elena y fue trasladada a Johannesburgo, en Sudáfrica, donde lamentablemente también perdió la vida en los servicios de urgencias de un hospital. La tercera víctima fue una mujer de nacionalidad alemana, quien falleció el 2 de mayo tras desarrollar una neumonía severa.

El barco alcanzó las costas de Cabo Verde el 3 de mayo, pero las autoridades locales prohibieron el desembarco de los pasajeros debido a la falta de infraestructura sanitaria capaz de gestionar un brote de hantavirus, lo que convirtió la travesía en una pesadilla logística y humana. El hantavirus es una enfermedad zoonótica que generalmente se transmite de los roedores a los seres humanos a través del contacto directo con los animales o la inhalación de partículas viralizadas presentes en sus orina, heces o saliva.

Aunque el contagio humano a humano es extremadamente raro, la gravedad de los casos detectados en el crucero ha activado todos los protocolos de seguridad internacional. En este sentido, el Gobierno de España, atendiendo a una solicitud urgente de la Organización Mundial de la Salud, decidió permitir que el barco atracara en Canarias basándose en el derecho internacional y en un imperativo humanitario.

El Ministerio de Sanidad ha sido enfático al declarar que los pacientes trasladados no representan un peligro para la salud pública de la población canaria, dado que las medidas de aislamiento en el avión son estrictas y el virus no se propaga fácilmente en el aire entre personas. En cuanto a la gestión de los demás pasajeros del MV Hondius, quienes no presentan síntomas pero permanecen bajo vigilancia, el barco se dirige hacia Tenerife con llegada prevista para el sábado.

Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo europeo coordinado de evacuación y repatriación. Los ciudadanos españoles serán trasladados en vuelos especiales hacia Madrid, donde recibirán atención médica especializada y seguimiento en el Hospital Militar Gómez Ulla. Esta operación conjunta busca garantizar que cada pasajero regrese a su país de origen bajo supervisión médica, evitando así cualquier riesgo de propagación accidental y asegurando que quienes hayan estado expuestos reciban el tratamiento adecuado.

La complejidad de coordinar vuelos, permisos sanitarios y permisos de aterrizaje subraya la fragilidad de los protocolos internacionales ante emergencias biológicas imprevistas en alta mar. La Delegación del Gobierno ha subrayado que, durante la escala en Gran Canaria, se han cumplido estrictamente las condiciones impuestas: nadie ha subido ni bajado del avión ambulancia.

El vuelo había partido de Cabo Verde a las once de la mañana y, según el plan original, debía haber aterrizado en Ámsterdam alrededor de las cinco de la tarde. El retraso y el fallo técnico han prolongado la agonía de los pacientes y el estrés de las tripulaciones.

Esta crisis sanitaria resalta la importancia de la cooperación global y la necesidad de contar con protocolos de respuesta rápida cuando se enfrentan patógenos poco comunes en rutas turísticas internacionales, especialmente en expediciones extremas como las que se realizan hacia los polos





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