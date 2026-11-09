Emergencia por la borrasca Bruna en Canarias y lluvia intensa en la península

La borrasca Bruna activa avisos naranjas y amarillos en Canarias y España. Se esperan más de 100 litros por metro cuadrado en Cáceres y vientos fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado advertencias de alto impacto para todo el archipiélago canario debido a la llegada inminente de la borrasca Bruna. Las autoridades meteorológicas han emitido avisos amarillos en todas las Islas Canarias ante la previsión de precipitaciones que serán localmente fuertes o muy fuertes. Estos eventos pluviales podrían ser persistentes, especialmente en las zonas orientales, donde se podrán registrar acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado por hora.

Alerta naranja en península y Canarias

El impacto de la borrasca no se limitará al archipiélago. El sistema meteorológico también generará un aviso naranja en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila, debido a precipitaciones intensas que podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en un plazo de 12 horas. Esta intensidad de lluvia representa un riesgo significativo de inundación repentina y acumulación de agua en zonas bajas. Los expertos advierten que estos niveles son excepcionales para la época del año y requieren precaución.

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Posicionamiento de los expertos meteorológicos

Mercedes Martín, experta de la agencia, ha advertido específicamente de acumulados cercanos a los 300 litros por metro cuadrado en apenas 48 horas. Por su parte, César Gonzalo ha destacado que la borrasca Bruna es un sistema de gran impacto que marcará el fin de semana y que otra borrasca viene pisándole los talones, lo que prolongará la inestabilidad. Ambos profesionales coinciden en que la situación es grave y requiere la máxima atención por parte de la ciudadanía y las autoridades locales para prevenir daños.

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Efectos en la temperatura y el viento

El viento, de componente sur y suroeste, intensificará la sensación de humedad y frío en algunas zonas, aunque las temperaturas moderadas en las islas compensarán parcialmente el frío. Santa Cruz de Tenerife podría alcanzar los 28 grados y Las Palmas de Gran Canaria llegará hasta los 29 grados, con un ascenso notable en las orientales debido a la influencia de las corrientes cálidas del sur. Roberto Brasero ha anunciado este cambio de tendencia en el tiempo, señalando que llegan las lluvias atlánticas que romperán la estabilidad previa.

Impacto futuro y precauciones inmediatas

El tiempo dará un giro este fin de semana con lluvias, viento y un descenso de las temperaturas en el resto del país. Mañana todavía helará a primera hora en algunas regiones, pero durante el fin de semana las temperaturas serán más templadas con más nubes en toda España. La borrasca Bruna nos dejará una próxima semana lluviosa, comenzando ya hoy con precipitaciones que llegarán a partir de la tarde a Galicia y al oeste de Canarias, acompañadas de fuertes rachas de viento. El tiempo tranquilo se mantendrá en el resto del país con una tarde menos fría que la de ayer en el mitad norte, pero la inestabilidad es inminente.