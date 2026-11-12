Emergencia meteorológica en Andalucía: Afectaciones en Andalucía por tormenta

La tormenta activa planes de emergencia en 97 municipios andaluces. Cortes de vía, avisos médicos y alertas naranjas y amarillas de Aemet marcan la madrugada.

La tormenta activa en la madrugada del miércoles 10 de noviembre al jueves 11 de noviembre ha desatado una situación de emergencia que afecta a múltiples provincias andaluzas, obligando a la activación de los planes territoriales de emergencias de protección civil en 97 localidades de la región. El estado meteorológico adverso, caracterizado por vientos huracanados y precipitaciones intensas, ha generado un escenario de incidencias dispersas que ha requerido la intervención inmediata de los servicios de emergencia, incluyendo la gestión de avisos por entrada de agua, caídas de árboles y cortes en vías de comunicación estratégicas.

Gestión de incidencias y emergencias médicas

El 112 ha gestionado en las últimas horas apenas una decena de incidencias graves, aunque distribuidas geográficamente en varios puntos de la comunidad autónoma. En Sevilla capital, se atendieron avisos por la entrada de agua en un local y en una vivienda situados en la avenida de la Paz. Paralelamente, en Brenes, una mujer fue trasladada al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir lesiones, comunicando el incidente a las 20,15 horas del miércoles, tal como ha confirmado la Junta en una nota oficial. Estas situaciones médicas y de daños materiales reflejan la intensidad del fenómeno en las áreas urbanas de la provincia hispalense.

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La provincia de Granada también ha registrado afectaciones directas, destacando la anegación de una vía y cortes puntuales que han alterado la circulación. En esta misma ciudad, se han notificado cortes de suministro eléctrico, sumándose a las interrupciones registradas en Sevilla capital y en Retamar, dentro de la provincia de Almería. Estos fallos en los servicios básicos indican que, aunque la intensidad inicial ha comenzado a atenuarse en algunas zonas, los efectos secundarios de la tormenta continúan repercutiendo en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la infraestructura urbana.

Cortes viales y alteraciones en el transporte

Las condiciones meteorológicas extremas han obligado a cerrar importantes arterias de comunicación. En Córdoba, se han debido a la caída de un árbol y a la presencia de una rama en la calzada, afectando principalmente a las localidades de Villaralto y Dos Torres, donde la vía estuvo cortada entre el kilómetro 2,6 y el 7. Asimismo, en la A-4, a la altura del kilómetro 533, se registró el desplazamiento de elementos de señalización, lo que requirió la intervención de los servicios de mantenimiento para garantizar la seguridad vial y restablecer el flujo de tráfico en las horas posteriores al pico de la tormenta.

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En el ámbito marítimo y de transporte interprovincial, el puerto de Algeciras informó a las 03,59 horas de este jueves de que las salidas de la línea Algeciras-Tánger se reanudaban a las 04,30 horas de este jueves, tras haber estado suspendidas temporalmente. En Málaga, el 1-1-2 ha gestionado la caída de un pino en la entrada de una vivienda en Estepona y un aviso por una pieza metálica en la AP-7, en Casares. Estos incidentes en la costa malagueña subrayan la necesidad de extremar las precauciones incluso en zonas alejadas del epicentro principal de la precipitación.

Situación operativa y alertas meteorológicas

El sistema de emergencia sigue activo en fase de emergencia, con la situación operativa nivel 1, desde las 20,00 horas del martes 10 de noviembre. La distribución de las alertas territoriales muestra una concentración significativa en Huelva, con 36 municipios activos, seguida de Sevilla con 31, Cádiz con once, Málaga con nueve, Granada con seis, Córdoba con dos, y Almería y Jaén con uno cada uno. Esta dispersión indica que el fenómeno no es localizado, sino que abarca un amplio espectro geográfico que requiere coordinación entre las distintas administraciones locales y la Junta de Andalucía.

Aemet mantiene el nivel naranja en Almería por viento en el interior y por fenómenos costeros en el litoral. En Almería, el aviso naranja por viento en el Valle del Almanzora y Los Vélez se mantuvo hasta las 17,59 horas, registrando rachas del oeste de hasta 100 km/h. Desde las 18,00 hasta las 23,59 horas, la alerta pasó a amarillo, con rachas de hasta 80 km/h. En Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería Capital y el Levante almeriense, el aviso amarillo por rachas de hasta 80 km/h se mantuvo hasta las 23,59 horas, evidenciando la persistencia de vientos fuertes incluso cuando las precipitaciones disminuían.

En otras zonas costeras, la alerta en Poniente y Almería Capital y en el Levante almeriense estuvo activa hasta las 13,59 horas. Se esperaba viento del oeste y suroeste de 50 a 74 km/h, de fuerza 7 u 8, y olas de 3 a 4 metros. A partir de las 14,00 horas, ambas zonas pasaron a nivel amarillo hasta las 23,59 horas, con viento de 50 a 60 km/h y olas de 3 metros. Esta transición progresiva de las alertas permite a la población planificar mejor las actividades de limpieza y recuperación tras el paso del sistema tormentoso.

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Intensidad de las precipitaciones y vientos

En Granada, el aviso amarillo por viento se mantuvo hasta las 14,59 horas en la Cuenca del Genil y la Costa granadina, con rachas de hasta 80 km/h. Hasta las 23,59 horas se esperan rachas de hasta 80 km/h en Guadix y Baza y de hasta 90 km/h en Nevada y Alpujarras. La Costa granadina tenía también aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 16,59 horas, con viento del oeste de 50 a 60 km/h y olas de 2 a 3 metros. Aemet prevé rachas de hasta 80 km/h en todas las zonas con aviso amarillo, lo que consolida la advertencia de peligro por mal tiempo durante gran parte de la jornada.

En la provincia de Jaén, el aviso en Capital y Montes de Jaén y el Valle del Guadalquivir se mantuvo hasta las 14,59 horas, mientras que en Cazorla y Segura continuó hasta las 23,59 horas. El balance de Aemet de las 07,30 horas reveló que los mayores acumulados de lluvia desde la medianoche se registraron en Grazalema (Cádiz), con 17,5 litros por metro cuadrado, y en la estación de Cazorla Vadillo (Jaén), con 12,6. Les siguieron Láujar de Andarax (Almería), con 9,8, y Villarrodrigo (Jaén), con 7,4. En Linares se recogieron 5,4 litros por metro cuadrado y en El Ejido, 5,2, lo que indica una distribución desigual pero significativa de las precipitaciones.

En el litoral almeriense, el viento ganó intensidad desde las 04,00 horas. Entre las 05,00 y las 06,00 se registraron rachas de 75 km/h en Cabo de Gata, 72 en Roquetas de Mar, 66 en Carboneras, 65 en Almería capital y 60 en Adra. Estos datos cuantitativos refuerzan la severidad del evento meteorológico y justifican las medidas de precaución adoptadas por las autoridades, que mantienen una vigilancia constante para garantizar la seguridad de la ciudadanía mientras las condiciones climáticas mejoran gradualmente en las primeras horas de la mañana del jueves.