Embajador de Israel ante la ONU cuestiona la solidez del alto al fuego con Líbano

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, advierte que el alto al fuego con Líbano no es total debido a la actividad de Hizbulá, mientras Donald Trump anuncia una extensión de la tregua y destaca la colaboración de EE.UU. con Líbano.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, expresó este jueves que el alto al fuego vigente con Líbano no es completamente seguro, señalando que la situación dista de ser ideal.

En una entrevista concedida a la cadena CNN, Danon argumentó que el gobierno libanés enfrenta dificultades para ejercer control efectivo sobre el grupo Hizbulá, el cual continúa lanzando cohetes con el objetivo de desestabilizar la tregua. Danon justificó las acciones de Israel como represalias necesarias ante estas amenazas, enfatizando que su país responde cada vez que percibe un peligro inminente.

Subrayó la importancia de la capacidad de Israel para defenderse y actuar con determinación ante cualquier provocación, manteniendo una postura firme en la protección de su seguridad nacional. La prolongación del alto al fuego, impulsada por las negociaciones en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes y anunciada por el expresidente Donald Trump, representa una mejora significativa, aunque no una solución definitiva.

Danon manifestó su esperanza de que el ejército libanés pueda fortalecer su capacidad para implementar y hacer cumplir los términos del alto al fuego, garantizando así una mayor estabilidad en la región. La situación es compleja y requiere un esfuerzo continuo por parte de todas las partes involucradas para evitar una escalada del conflicto. La falta de control total sobre Hizbulá sigue siendo un factor crítico que amenaza la sostenibilidad de la tregua.

La extensión de la tregua, inicialmente declarada el 16 de abril, fue el resultado de las conversaciones mantenidas en la Casa Blanca, donde se reunieron los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente. El expresidente Trump destacó el éxito de la reunión y anunció que Estados Unidos colaborará con Líbano para fortalecer su capacidad de defensa contra las acciones de Hizbulá.

Esta colaboración se centrará en proporcionar asistencia y recursos para ayudar a Líbano a proteger su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El anuncio de la extensión del alto al fuego por tres semanas fue realizado a través de la red social Truth Social, y posteriormente confirmado en una conferencia de prensa en el Despacho Oval.

Durante la conferencia, Trump fue interrogado sobre la posibilidad de un acuerdo de paz duradero entre Israel y Líbano, a lo que respondió con cautela, indicando que existe una 'gran posibilidad' de lograrlo en el futuro. Sin embargo, enfatizó la necesidad de que Israel pueda defenderse de manera efectiva, aunque con precisión y cuidado, evitando daños colaterales innecesarios.

La postura de Trump refleja un equilibrio entre el apoyo a la seguridad de Israel y el deseo de promover una solución pacífica y duradera al conflicto. La participación activa de Estados Unidos como mediador es crucial para facilitar las negociaciones y construir la confianza entre las partes. Es importante destacar que Hizbulá, el grupo aliado de Irán responsable de los ataques lanzados desde Líbano contra Israel, no participa en las conversaciones de paz.

El gobierno libanés ha rechazado la idea de que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán, optando por mantener un diálogo directo con Israel. Hizbulá, por su parte, se opone a estas negociaciones directas, argumentando que no representan los intereses del pueblo libanés. Esta divergencia de opiniones y la falta de participación de Hizbulá complican aún más el proceso de paz.

La situación se caracteriza por una compleja red de intereses y alianzas, lo que dificulta la búsqueda de una solución integral y duradera. El gobierno libanés se enfrenta al desafío de equilibrar sus relaciones con Irán y Estados Unidos, al tiempo que intenta mantener la estabilidad interna y proteger su soberanía.

La comunidad internacional juega un papel fundamental en la promoción del diálogo y la búsqueda de una solución pacífica que garantice la seguridad y la prosperidad de todos los países de la región. La persistencia de la inestabilidad y la violencia en Líbano y sus alrededores representa una amenaza para la paz y la seguridad regional, y requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte de todos los actores involucrados.

La necesidad de un compromiso genuino por parte de todas las partes es esencial para superar los obstáculos y construir un futuro más pacífico y estable





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