La familia ofrece 75.000 dólares por hallar a Chen Jie en el Monte Fuji. La embajada china y autoridades japonesas advierten sobre el peligro de esta iniciativa.

La embajada de China en Japón ha emitido una advertencia oficial a sus ciudadanos, instándolos a evitar ascender al monte Fuji fuera de la temporada permitida. Esta alerta se produce tras el ofrecimiento de una sustanciosa recompensa económica por parte de la familia de Chen Jie, un joven de 25 años que se encuentra desaparecido en la montaña desde el 8 de noviembre. Las autoridades temen que el incentivo financiero pueda motivar a otros excursionistas a realizar intentos temerarios en condiciones climáticas extremadamente peligrosas.

Detalles de la búsqueda y advertencias diplomáticas

Chen Jie, ciudadano chino de 25 años, desapareció en las laderas del monte Fuji el pasado 8 de noviembre. Su familia ha establecido una recompensa de 75.000 dólares estadounidenses para quien logre encontrarlo con vida, y ofrece 15.000 dólares adicionales por la recuperación de su cuerpo, según han confirmado diversos medios de comunicación chinos y japoneses. La embajada china alertó este martes sobre la gravedad de la situación, señalando que los fuertes vientos y las ventiscas representan riesgos letales durante la temporada de veda, especialmente debido a la falta de operatividad de los refugios de montaña y los centros de primeros auxilios.

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Impacto real y medidas preventivas de la prefectura

Kotaro Nagasaki, gobernador de la prefectura de Yamanashi, donde se ubica la parte norte del monte Fuji, ha declarado explícitamente que los intentos de búsqueda por parte de particulares podrían provocar desastres secundarios. En una conferencia de prensa, Nagasaki se dirigió directamente a los familiares de Chen, expresando su comprensión por su pérdida, pero instándolos a abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro a otras personas. Las autoridades locales argumentan que la recompensa podría incitar a personas despreparadas a aventurarse en la montaña, aumentando significativamente la probabilidad de nuevos accidentes fatales.

Marco regulatorio y costos del rescate en Fuji

El contexto legal y económico para la escalada en temporada baja se ha endurecido recientemente. A principios de este año, las autoridades de la prefectura de Yamanashi anunciaron que, a partir del próximo año, las personas que intenten escalar el monte Fuji fuera de la temporada oficial y requieran rescate en helicóptero tendrán que asumir el costo total del servicio. Además, se exigirá a los escaladores fuera de temporada que presenten planes de escalada detallados y rigurosos. Nagasaki destacó que estas medidas buscan hacer reflexionar a la población sobre las responsabilidades inherentes a la ascensión invernal en una zona de alta montaña.

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Contexto del incidente y cronología de los hechos

La policía de Yamanashi ha establecido que Chen Jie inició su excursión el 8 de noviembre junto con dos amigos. Ambos compañeros regresaron de inmediato al percatarse de que la montaña estaba cerrada y de que ellos no contaban con el equipo adecuado para las condiciones de los senderos. Chen decidió continuar su ascenso de manera individual desde la quinta estación del sendero Yoshida, ubicada a aproximadamente 2.300 metros sobre el nivel del mar. La última comunicación conocida ocurrió a las 10:30 am de ese día, cuando Chen envió un mensaje de video a sus amigos afirmando que subía la montaña y que no había nadie a la vista.

Despliegue de búsqueda y llegada de la familia

Las autoridades locales iniciaron formalmente la búsqueda del excursionista el 10 de noviembre, poco después de su desaparición. Sin embargo, las operaciones de rescate se han visto severamente interrumpidas en varias ocasiones debido a la persistencia del mal tiempo y las bajas temperaturas. El padre de Chen Jie llegó a Japón el 13 de noviembre para apoyar las labores de búsqueda, aunque no se ha confirmado públicamente la fecha exacta en la que se hizo oficial la oferta de recompensa. La situación permanece crítica mientras persisten las condiciones climáticas adversas que dificultan cualquier intento de recuperación en las alturas del monte Fuji.