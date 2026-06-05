Elsa Pataky revela su secreto de salud a los 49 años: cambió el yoga por pilates y así entrena su fuerza

La actriz y modelo Elsa Pataky, de 49 años, explica por qué ha sustituido el yoga por pilates para cuidar sus articulaciones y detalla su rutina de entrenamiento de fuerza, alimentación y descanso como claves para mantener un óptimo estado de salud y bienestar.

Elsa Pataky , de 49 años, ha compartido detalles sobre su rutina de cuidados, enfatizando la importancia de combinar varios hábitos para gozar de buena salud.

Según la actriz y modelo, pilares fundamentales incluyen una alimentación equilibrada, un descanso adecuado y, de manera destacada, el ejercicio físico. Ella afirma que, con la edad, ha modificado su práctica deportiva: antes realizaba yoga, pero ahora considera que para sus articulaciones empieza a ser demasiado exigente, por lo que se inclina más por el pilates.

Este último, explica, se centra mucho en el core, lo cual es esencial para mantenerse erguida y fuerte en la parte torácica, y también trabaja las piernas, un área en la que pone especial atención. Su reto personal es salir del gimnasio con una sensación de fatiga tal que incluso le cueste subir escaleras, pues de lo contrario siente que no ha hecho lo suficiente.

No obstante, advierte que el entrenamiento de fuerza debe realizarse correctamente, acompañado de estiramientos, equilibrio, relajación y recuperación para evitar lesiones. Reconoce que hay días en los que le cuesta motivarse para entrenar, ya sea por baja energía o por cansancio acumulado del trabajo.

Sin embargo, la satisfacción posterior es tan grande que esa sensación se convierte en su meta, haciendo que la experiencia resulte agradable. En cuanto a la alimentación, sostiene que sin una buena nutrición no es posible mantenerse en forma al cien por ciento. Su filosofía es comer de todo con moderación, pero debido a la falta de tiempo busca opciones rápidas, ricas y completas.

Por las mañanas, sus aliados son batidos con avena, fruta fresca, semillas, bayas de goji y suplemento Forever, que le permiten nutrirse y afrontar el día cuidándose por dentro y por fuera. Además, subraya la necesidad de equilibrar las hormonas y dormir bien como parte esencial de su rutina. Elsa Pataky también reflexiona sobre cómo sus cuidados han evolucionado desde la juventud, cuando comenzó a leer libros y probar distintos ejercicios para observar su efecto en el cuerpo.

Asegura que cuidarse debe ser una prioridad que se refuerza con el tiempo. Su enfoque integral, que combina fuerza, alimentación balanceada y descanso, busca no solo mantener una apariencia saludable, sino también potenciar el bienestar general. A través de su ejemplo, destaca la importancia de adaptar los hábitos a las necesidades cambiantes del cuerpo, especialmente en etapas adultas, y de encontrar actividades que, como el pilates, ofrezcan resultados sin comprometer la salud de las articulaciones.

Esta visión la convierte en un referente de cuidado personal que trasciende la mera estética, promoviendo un estilo de vida sostenible y consciente





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