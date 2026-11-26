Elon Musk anuncia la transferencia de acciones de SpaceX a menores estadounidenses bajo el programa Cuenta Trump, valorada en 18.000 millones de dólares.

Elon Musk, reconocido como la persona más adinerada del mundo, ha anunciado formalmente la distribución de acciones de su empresa espacial SpaceX a la población infantil de Estados Unidos. Esta iniciativa busca otorgar a cada menor estadounidense dos acciones de la compañía, una donada directamente por la propia organización SpaceX y otra aportada de manera personal por el magnate tecnológico.

Detalle de la donación de SpaceX

La compañía SpaceX confirmó este miércoles que aportará una acción de nueva emisión de su capital ordinario de Clase A a cada cuenta activa dentro del marco del programa conocido como Cuenta Trump. Musk complementará esta cifra mediante una donación personal equivalente, asegurando así que cada niño reciba la participación total prometida en el mercado bursátil.

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Valoración de la transacción

El valor total de esta donación masiva se estima en cerca de 18.000 millones de dólares, una cifra derivada del cierre de las acciones de SpaceX a 127,44 dólares el miércoles pasado. Esta transferencia representa una de las mayores redistribuciones de patrimonio corporativo dirigidas específicamente a menores en la historia reciente del mercado de valores estadounidense.

Cronología y ejecución

Musk detalló en sus publicaciones que la transferencia completa de las acciones se efectivizará una vez que expire su periodo de restricción de venta, un evento programado para junio del próximo año. Aunque inicialmente anunció la donación para el mes siguiente, la ejecución final está sujeta a estas limitaciones regulatorias de bloqueo de acciones.

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Contexto del programa Cuenta Trump

Esta medida se enmarca dentro del programa Cuenta Trump, diseñado para ofrecer a los menores una participación temprana en la economía y ayudarles a generar patrimonio desde una edad joven. En octubre, la Casa Blanca informó que se habían abierto cerca de 70 millones de estas cuentas, facilitando la inclusión financiera de millones de familias.

Comparación con Anthropic y Berkshire Hathaway

El sector de la inteligencia artificial muestra enfoques distintos frente a la redistribución de beneficios; mientras Anthropic acaba de salir a bolsa y destina el cinco por ciento de sus acciones a un fondo nuevo, valorado en 54.000 millones de dólares, la fundación Musk maneja activos superiores a 14.000 millones de dólares. Paralelamente, la filantropía de Berkshire Hathaway sigue siendo referente con donaciones acumuladas de 60.000 millones de dólares.