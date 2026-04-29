Elon Musk acusa a Sam Altman de traicionar el origen sin ánimo de lucro de OpenAI

Elon Musk testifica en un juicio contra OpenAI, acusando a Sam Altman de desviar la empresa de su misión original sin fines de lucro. La disputa involucra a Microsoft y plantea preguntas sobre el control y el beneficio de la inteligencia artificial.

El magnate Elon Musk testificó este martes en un juicio que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial, acusando a Sam Altman , director de OpenAI, de traicionar los principios fundacionales de la compañía.

Musk, quien inicialmente apoyó la creación de OpenAI, argumenta que fue engañado sobre la naturaleza altruista de la organización, que en su momento se comprometió a desarrollar IA en beneficio de la humanidad y a compartir su tecnología como código abierto. La demanda también involucra a Microsoft, el actual socio inversor de OpenAI, y se centra en la transformación de la empresa de un laboratorio sin fines de lucro a una entidad comercial con una valoración que supera los 852.000 millones de dólares.

Musk teme que un fallo favorable a OpenAI sentaría un precedente peligroso, desincentivando la filantropía y permitiendo la apropiación indebida de organizaciones benéficas. La disputa se remonta a 2015, cuando Altman convenció a Musk de cofundar OpenAI con la promesa de que sería una iniciativa sin fines de lucro dedicada al desarrollo de IA segura y accesible para todos.

Musk invirtió al menos 38 millones de dólares, pero la relación se deterioró en 2018, culminando en la creación de una filial comercial por parte de la Fundación OpenAI en 2019. La entrada de Microsoft como inversor, con una inversión que ha alcanzado los 13.000 millones de dólares, aceleró la transición hacia un modelo de negocio lucrativo.

Musk, por su parte, fundó xAI, que fusionó con SpaceX, valorada en 1,25 billones de dólares, preparándose para una posible salida a bolsa que podría ser la más grande de la historia. El juicio no solo aborda cuestiones legales, sino también el debate fundamental sobre quién debe controlar la inteligencia artificial y en beneficio de quién. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha instado a Musk y Altman a moderar sus publicaciones en redes sociales durante el juicio.

OpenAI defiende su transformación argumentando que fue necesaria para atraer inversiones y acelerar el desarrollo de la IA. La empresa alega que la ruptura con Musk se debió a su deseo de control absoluto y niega haber traicionado los principios originales. Los abogados de OpenAI describen la demanda de Musk como una campaña de acoso motivada por el ego, los celos y el deseo de frenar a un competidor.

El juicio se espera que dure varias semanas y el jurado asesor determinará si OpenAI incumplió su promesa a Musk. La jueza Gonzalez Rogers tomará una decisión final a finales de mayo, que podría obligar a OpenAI a volver a ser una organización sin fines de lucro y a destituir a sus cofundadores, Altman y Brockman. Musk ha renunciado a cualquier beneficio personal y ha prometido destinar cualquier compensación a la organización sin fines de lucro de OpenAI.

Este caso tiene implicaciones significativas para el futuro de la inteligencia artificial y la responsabilidad de las empresas tecnológicas





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