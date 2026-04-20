Elma Saiz denuncia el boicot municipal a la regularización de migrantes y condena el auge del racismo

La ministra de Inclusión critica las trabas de algunos ayuntamientos en la regularización de extranjeros y reafirma el compromiso del Gobierno frente a los discursos de odio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz , ha alzado la voz contra las trabas administrativas que algunos gobiernos locales están interponiendo en el marco del proceso extraordinario de regularización de migrantes.

En una reciente comparecencia pública, la titular de la cartera ministerial subrayó que, a pesar de que el proceso ha iniciado ya su fase de atención presencial con cita previa, la cooperación institucional resulta fundamental para garantizar que los solicitantes puedan completar los expedientes necesarios. Según Saiz, el Partido Popular se encuentra aislado en su postura de boicotear este procedimiento, ignorando no solo la voluntad de más de 900 organizaciones sociales que respaldaron la Iniciativa Legislativa Popular, sino también la posición de sectores empresariales y la Iglesia católica que abogan por una regularización ordenada y humana. El núcleo de la discordia radica en la exigencia de un informe de vulnerabilidad, un documento técnico que deben presentar aquellos migrantes que no cuentan con contratos laborales, ofertas de trabajo o vínculos familiares directos que faciliten su arraigo. Este trámite, que debe ser validado por los servicios sociales municipales, se ha convertido en una herramienta de presión política en determinados ayuntamientos. La ministra fue contundente al afirmar que, al obstaculizar la emisión de estos informes, los consistorios no están perjudicando al Gobierno central, sino directamente a miles de ciudadanos que ven en este proceso una oportunidad legítima de obtener estabilidad y esperanza tras años de incertidumbre en el país. No obstante, la ministra quiso matizar que la inmensa mayoría de los servidores públicos, independientemente de su adscripción política local, están demostrando un alto grado de profesionalidad y compromiso. Citó como ejemplo la labor desarrollada en Aragón durante el pasado fin de semana, donde funcionarios municipales decidieron seguir adelante con la gestión de los informes de vulnerabilidad, desafiando las directrices restrictivas impuestas por sectores políticos contrarios a la regularización. El Ministerio de Inclusión mantiene un canal de diálogo abierto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para asegurar que el despliegue administrativo sea uniforme en todo el territorio nacional. Finalmente, la entrevista derivó hacia el debate sobre el auge de los discursos de odio en la esfera pública. En relación con los insultos racistas proferidos recientemente en un acto político en la Puerta del Sol de Madrid, la ministra Saiz condenó enérgicamente cualquier forma de xenofobia. Reiteró que, ante la intolerancia, no es suficiente con mantener una postura neutral o tibia; es imperativo adoptar una posición activamente antirracista. El Ejecutivo, según confirmó la portavoz, continúa monitorizando estos episodios de intolerancia con la misma seriedad con la que se vigilan los comportamientos discriminatorios en los eventos deportivos, con el fin de garantizar una convivencia democrática basada en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen





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