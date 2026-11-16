La ministra Elma Saiz, candidata del PSN en Pamplona, justifica las medidas contra la vivienda y rechaza la coalición UPN-PP en las elecciones generales.

Elma Saiz arribó a su ciudad natal, Pamplona, para una entrevista tras completar un extenso trayecto en automóvil desde Madrid. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien cumple tres años en el cargo, comparte actualmente su agenda con la portavocía del Gobierno de Pedro Sánchez y la campaña electoral local. Como exconsejera navarra y expresidenta de la diputación, busca revalidar el triunfo logrado en 2023 por el Partido Socialista de Navarra.

Frente a ella, el espectro de la derecha se ha consolidado mediante una coalición estratégica entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular. Saiz calificó esta alianza como una mera subcontratación del programa electoral, asegurando que dicha coalición representa el máximo aporte de Unión del Pueblo Navarro a la comunidad foral. La candidata llegó preparada con cartulinas que detallaban inversiones locales específicas y leyes estatales vigentes para respaldar su discurso.

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Análisis del Clamor Social y la Huelga General

Los organizadores de la reciente huelga general por la vivienda han calificado como exitoso el movimiento, superando las expectativas iniciales de los convocantes. Miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir la defensa de derechos, la protección de servicios públicos y el acceso a una vivienda asequible. El Gobierno central toma nota de este clamor social y afirma haber trabajado desde el inicio de la legislatura para abordar estos desafíos estructurales mediante medidas concretas.

En el Congreso de los Diputados, se aprobó una votación de dos decretos clave en la Diputación Permanente con el objetivo de prohibir desahucios, bonificar a propietarios e inquilinos, y proteger el sector del alquiler. Saiz subrayó que la ciudadanía debe conocer claramente quiénes votaron a favor o en contra de estas normas, señalando que el Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro se opusieron a dichas medidas proteccionistas.

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Competencias Autonómicas y Modelo Navarreo

La ministra destacó que Navarra funciona como un modelo de éxito en la aplicación de la ley de Vivienda, donde los precios del alquiler han disminuido un cinco por ciento en lugar de aumentar. Esta realidad contrasta con la postura de la comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar la normativa estatal. Saiz argumentó que el Partido Popular y Vox intentan trasladar la responsabilidad del acceso a la vivienda hacia los trabajadores, ignorando que las competencias autonómicas son determinantes.

La gestión de recursos propios en Navarra ha permitido demostrar que la aplicación de leyes estatales con apoyo local genera resultados tangibles. La candidata enfatizó que la derecha actualiza su narrativa para hacer recaer en los ciudadanos los problemas estructurales del mercado de la vivienda, una dinámica que fue claramente audible durante las protestas recientes. Este enfoque de responsabilidades compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas se presenta como la vía para garantizar derechos fundamentales.

Investigación Policial y Responsabilidad Gubernamental

Saiz manifestó su rechazo a las imágenes de violencia mostradas durante las manifestaciones y confirmó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado una investigación exhaustiva a la Dirección General de la Policía. La ministra, quien anteriormente ejerció como delegada del Gobierno, insistió en que la actuación de las fuerzas de seguridad debe basarse siempre en el principio de proporcionalidad. Esta medida busca esclarecer si existieron excesos durante las intervenciones del miércoles.

Aunque condenó la violencia verbal dirigida contra los sindicatos por parte de dirigentes del Partido Popular y Vox, Saiz subrayó que no se deben ocultar los mensajes positivos del diálogo social. La reforma laboral ha generado cifras espectaculares de empleo, y la reforma de pensiones junto con el incremento del salario mínimo son frutos de la negociación colectiva. La candidata defendió su gestión en Ceuta y la de Óscar Puente en Urda como ejemplos de eficacia administrativa.

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Desafíos con el PNV y Legado Histórico

La candidata reconoció la enorme complejidad inherente al cumplimiento del acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para transferir la gestión de la Seguridad Social al Gobierno vasco. Este proceso histórico nunca se había realizado en España y requiere una coordinación técnica y política de gran calado. Saiz aseguró sentirse orgullosa del legado de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de las investigaciones que actualmente pes sobre su figura.

En su despedida, la ministra reafirmó que el Gobierno escucha activamente a la población y utiliza estas señales para ajustar las políticas públicas. La campaña en Navarra continúa bajo la premisa de contrastar la estabilidad y los logros sociales del actual equipo de gobierno con las propuestas de la coalición derechista. El compromiso con la revalorización de las pensiones y la protección social sigue siendo el eje central de su mensaje electoral.