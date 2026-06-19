Elizabeth Báthory: la verdad histórica detrás de la leyenda de la Condesa Sangrienta

Un análisis de los hechos documentados y las dudas historiográficas en torno a Elizabeth Báthory, la noble húngara acusada de crímenes atroces en el siglo XVII.

Elizabeth Báthory , condesa húngara, ha pasado a la historia envuelta en una leyenda de barbarie y ocultismo. Nacida en 1560 en el seno de la poderosa familia Báthory, que controlaba Transilvania, su tío Esteban Báthory llegaría a ser rey de Polonia.

En 1575, contrajo matrimonio con el conde Ferencz Nádasdy, perteneciente a otra prominente dinastía húngara, y la pareja se estableció en el castillo de Čachtice. Tras la muerte de su esposo en 1604, comenzaron a circularrumores sobre su supuesta naturaleza cruel y sus prácticas sanguinarias.

A través de un pastor protestante, se difundió la idea de que la condesa tenía un lado oscuro y que cometía actos atroces, alimentando una narrativa que la describiría con los años como la asesina en serie más letal de la historia, con hasta 600 víctimas atribuidas a su nombre. Frente a estas acusaciones, el rey Matías de Hungría ordenó una investigación al conde palatino György Thurzó.

Thurzó interrogó a vecinos y testigos de la región, y su informe concluyó con el arresto de Báthory y varios de sus sirvientes el 30 de diciembre de 1609. Los sirvientes fueron juzgados y declarados culpables de diversos cargos: brujería, asesinato y cooperación en los crímenes.

En cuanto a la condesa, se libró de un proceso público formal, pero fue condenada a arresto domiciliario de por vida en su propio castillo, permaneciendo recluida en una torre hasta su muerte en 1614. La sentencia incluyó el decomiso de sus propiedades, una medida que tuvo profundas consecuencias económicas y políticas en la región.

Sin embargo, la historiografía contemporánea ha revisado críticamente estos sucesos. Muchos estudiosos modernos señalan que las pruebas documentales del juicio a los sirvientes, basadas en testimonios obtenidos bajo tortura, son cuestionables. Se argumenta que la leyenda de la 'Condesa Sangrienta' pudo ser exagerada y manipulada paraJustificar la confiscación de sus vastos territorios y eliminar a una mujer poderosa y rica que, tras enviudar, había aumentado su patrimonio de forma independiente, algo mal visto en una sociedad patriarcal.

Aunque existen indicios de que pudo haber actos de violencia, el número de 600 víctimas carece de fundamento sólido y se considera una hiperbolización. La mayoría de los relatos escabrosos, como el baño en sangre de doncellas para preservar la juventud, surgieron en narrativas posteriores y no tienen respaldo en documentos de la época.

Por tanto, aunque Elizabeth Báthory probablemente fue una noble de comportamiento severo y posiblemente responsable de algunos crímenes, la figura monstruosa que perdura en la cultura popular es probablemente una construcción política y misógina que sirvió para despojarla de su legado





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