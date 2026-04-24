Elisa Mouliaá no declara y Errejón se ratifica en su denuncia por calumnias

La actriz Elisa Mouliaá no compareció ante el juez Arturo Zamarriego en el caso de calumnias presentado por Íñigo Errejón. El exdiputado ratificó su denuncia y el juez ordenó un examen médico forense a la actriz.

La actriz Elisa Mouliaá se ausentó de su citación judicial ante el juez Arturo Zamarriego este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla. La comparecencia estaba programada en calidad de querellada tras la denuncia presentada por el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón , por un presunto delito de calumnias.

Errejón acusa a Mouliaá de haber afirmado que él extorsionó a dos testigos en el contexto del caso de la presunta agresión sexual que ella denuncia. Fuentes cercanas al caso, consultadas por elDiario.es, revelan que la nueva abogada de la actriz presentó una solicitud de archivo de la querella y la suspensión de la declaración de este viernes hace tres días.

Sin embargo, el juez Zamarriego, mediante una providencia, comunicó que la declaración se llevaría a cabo. La respuesta de Mouliaá fue recurrir esta decisión y presentar un certificado médico justificando una baja por ansiedad. Ante la ausencia de la actriz, el juez procedió a tomar declaración a Íñigo Errejón, quien ratificó su denuncia y enfatizó que fue el testigo quien se puso en contacto con él en octubre de 2024, tras conocer la denuncia de Mouliaá.

Según lo trascendido de su testimonio, Errejón, uno de los fundadores de Podemos, explicó que el testigo, organizador de la fiesta a la que asistieron ambos, le contactó para desmentir la versión de Mouliaá y expresar su deseo de contar la verdad. Tras la declaración de Errejón, el magistrado ofreció a la defensa de Mouliaá la posibilidad de que la actriz se conectara por videoconferencia, pero la abogada se negó, alegando la baja médica por ansiedad.

En consecuencia, el juez ha decidido enviar un médico forense al domicilio de la actriz en los próximos días para que la examine y determine su estado de salud. Paralelamente, el testigo, anfitrión de la fiesta, declaró que su testimonio previo en la investigación de la agresión sexual fue realizado de forma voluntaria y sin presiones.

Este incidente se produce después de que el juez Zamarriego pospusiera las declaraciones de Errejón y Mouliaá el pasado 27 de marzo, debido a la presentación de documentación médica de última hora que justificaba la incomparecencia del anterior abogado de la actriz, Alfredo Arrién. En ese momento, el juez les citó para el 24 de abril, advirtiéndoles que disponían de tres días para notificar cualquier problema de agenda.

Tanto a su llegada como a su salida de los juzgados, Errejón declaró a los medios que era la segunda vez que se presentaba por este motivo y expresó su confianza en que la justicia obligará a Mouliaá a responder por sus calumnias 'más pronto que tarde'. Es importante recordar que en el caso principal, el de la presunta agresión sexual, el juez del Juzgado de Instrucción número 47 ya ha acordado la apertura de juicio oral contra el exdiputado.

Mouliaá denunció haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de carácter sexual por parte de Errejón en al menos tres ocasiones durante la misma noche de octubre de 2021, antes, durante y después de una fiesta en casa de unos amigos. Errejón admitió haber estado con Mouliaá, pero insistió en que todo fue consensuado.

La situación legal se complica con la estrategia de la defensa de Mouliaá, que busca dilatar el proceso a través de recursos y certificados médicos, mientras que Errejón se muestra firme en su intención de limpiar su nombre y llevar a la actriz ante la justicia por las acusaciones que considera infundadas. El juez, por su parte, intenta avanzar en la investigación, buscando pruebas que aclaren lo sucedido y determinen la veracidad de las acusaciones de ambas partes.

La declaración del médico forense será crucial para determinar si la baja por ansiedad de Mouliaá es real y si justifica la suspensión de la declaración, o si se trata de una estrategia para evitar enfrentarse a las preguntas del juez y de la defensa de Errejón





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