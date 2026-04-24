Elisa Mouliaá no declara por segunda vez y acusa a Errejón de victimización secundaria

La actriz Elisa Mouliaá ha faltado nuevamente a su citación judicial en la querella presentada por Íñigo Errejón por presuntas calumnias, alegando baja médica y temor a coincidir con su presunto agresor. Su defensa argumenta victimización secundaria y solicita el archivo del caso.

La actriz Elisa Mouliaá ha vuelto a ausentarse de su citación judicial, esta vez por segunda ocasión, en relación con la querella interpuesta en su contra por el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón .

La base de esta disputa legal radica en presuntas declaraciones calumniosas realizadas por Mouliaá, acusando a Errejón de extorsionar a testigos en el marco de la investigación por presunta agresión sexual que también involucra a la presentadora. La comparecencia, programada para este viernes a las 10:30 ante el juez Arturo Zamarriego, no se llevó a cabo debido a que Mouliaá alega encontrarse de baja médica y, crucialmente, evitar un encuentro con su presunto agresor.

Esta situación añade una capa de complejidad al caso, ya que la defensa de Mouliaá argumenta que la querella de Errejón constituye un ejemplo de victimización secundaria, especialmente considerando la denuncia previa por violencia de género presentada por la propia actriz. La abogada de Mouliaá, Elena Vázquez, ha presentado un recurso enfatizando la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la interpretación legal y evitar la violencia institucional indirecta, principios que considera comprometidos en este caso particular.

Vázquez argumenta que la querella se basa en interpretaciones erróneas de declaraciones realizadas en redes sociales, presentándolas como imputaciones falsas cuando, en realidad, son valoraciones subjetivas expresadas en el contexto del procedimiento penal en curso contra Errejón. La defensa de Mouliaá ha insistido en que la salud mental de la actriz es un factor determinante en su ausencia.

Se ha presentado un informe médico que detalla un trastorno ansioso con una duración estimada de 49 días, lo que, según la abogada, hace incompatible la comparecencia judicial con el proceso de recuperación psicológica de su clienta. Esta no es la primera vez que Mouliaá evita comparecer ante el juez. En la cita del 27 de marzo, su anterior representación legal justificó la ausencia alegando una próxima intervención quirúrgica, precedida por una baja médica inicial.

El cambio de abogada en este proceso, con la designación de Elena Vázquez, ha introducido una nueva estrategia legal centrada en la solicitud de archivo de la querella. Vázquez argumenta que las declaraciones de Mouliaá no constituyen delitos de calumnia, sino opiniones subjetivas expresadas en un contexto específico y que no buscan difamar a Errejón, sino más bien, exponer su percepción de los hechos en relación con la investigación por agresión sexual.

La abogada ha solicitado formalmente al magistrado que archive el caso, considerando que la querella carece de fundamento legal sólido. La estrategia legal de Mouliaá se centra en la protección de su integridad psicológica y en la denuncia de lo que considera una persecución judicial injusta, motivada por la denuncia previa de violencia de género. Por su parte, la abogada de Íñigo Errejón, Eva Gimbernat, se ha opuesto firmemente a la petición de archivo presentada por la defensa de Mouliaá.

Gimbernat ha argumentado que la nueva abogada de Mouliaá, Elena Vázquez, no estaba debidamente acreditada como representante legal hasta la mañana del día de la audiencia, lo que invalida, según su criterio, la validez de la solicitud de archivo. Esta objeción formal introduce un elemento procesal adicional al caso, retrasando potencialmente la decisión del magistrado sobre el futuro de la querella.

La abogada de Errejón insiste en que las declaraciones de Mouliaá son difamatorias y que han causado un perjuicio significativo a la reputación de su cliente. Gimbernat considera que las acusaciones de extorsión a testigos son graves y que deben ser investigadas a fondo, independientemente del contexto en el que fueron realizadas.

La tensión entre ambas partes legales es evidente, y se espera que el juez Zamarriego deba tomar una decisión crucial sobre la acreditación de la nueva abogada de Mouliaá y sobre la procedencia de la petición de archivo. El caso continúa generando un amplio debate público, especialmente en relación con la protección de las víctimas de violencia de género y la libertad de expresión en las redes sociales.

La próxima fase del proceso judicial dependerá de la decisión del magistrado y de la evolución de la situación legal de ambas partes





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