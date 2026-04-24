Elisa Mouliaá no declara en la querella de Errejón por difamación y el juez ordena un informe forense

La actriz Elisa Mouliaá, denunciante de Íñigo Errejón por agresión sexual, no compareció a la citación judicial por la querella del exdiputado por difamación. El juez ha ordenado un informe forense para determinar si puede declarar. Errejón sí declaró y expresó su confianza en que la justicia actúe contra las 'mentiras y difamaciones'.

La actriz Elisa Mouliaá , quien denunció al exdiputado Íñigo Errejón por agresión sexual hace un año y medio, no compareció este viernes ante los tribunales de Plaza de Castilla para declarar en la querella interpuesta por Errejón a finales de 2025 por presunta difamación y calumnias.

Mouliaá justificó su ausencia alegando una baja médica por ansiedad y rechazó la propuesta del juez Arturo Zamarriego de declarar por videoconferencia. Ante esta situación, el magistrado ha ordenado que un forense evalúe a la actriz para determinar si puede o no declarar en persona. Errejón sí compareció y declaró, junto con un testigo.

Esta no es la primera vez que Mouliaá no acude a una citación judicial; una declaración anterior fue suspendida a finales de marzo debido a la ausencia tanto de la actriz como de su abogado, Alfredo Arrién. La defensa de Errejón había solicitado un aplazamiento por baja médica de Mouliaá, pero tras ser rechazada, Arrién alegó la necesidad de una intervención quirúrgica.

Recientemente, la actriz cambió de abogada para esta querella, manteniendo a Arrién en el procedimiento de agresión sexual contra Errejón, y la nueva letrada solicitó el sobreseimiento y la suspensión de la declaración. Sin embargo, la documentación no había llegado a la mesa del magistrado a primera hora de la mañana. Errejón, visiblemente molesto, declaró a los medios: “Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones”.

Mouliaá, por su parte, afirmó estar “en la cama y con medicación” y considera que el juez debe posponer la declaración hasta resolver su solicitud de archivo, argumentando que el juez instructor del caso de agresión sexual ya determinó que no hubo contaminación de testigos. La querella de Errejón se basa en mensajes publicados por Mouliaá en redes sociales, donde acusaba a Errejón de manipular a testigos y antiguos amigos para que testificaran a su favor.

Específicamente, se refiere a una pareja que residía en el piso donde se celebró la fiesta de octubre de 2021, donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados. Esta pareja, que actualmente vive en Australia, declaró por videoconferencia que no observaron nada inusual durante la noche. Mouliaá acusó a Errejón de estar detrás de las versiones de sus amigos que la perjudicaban, afirmando que se negó a entregar su teléfono móvil porque había “extorsionado a dos de mis testigos”.

Errejón sostiene que Mouliaá utilizó “expresiones calumniosas” y lo acusó “falsamente” de extorsión. La defensa de Errejón ha insistido en que el testigo se puso en contacto con él voluntariamente para desmentir la denuncia de Mouliaá y contar la verdad.

El testigo que declaró este viernes, el anfitrión de la fiesta, afirmó que todo lo que relató lo hizo por iniciativa propia y que vio a Mouliaá “muy tranquila, bien y nada bebida”, y que ella misma le dijo que “se iba casa con Errejón”. Este conflicto se originó en octubre de 2024, cuando la comunicadora Cristina Fallarás publicó en Instagram mensajes de varias mujeres que acusaban a un político madrileño de abusos.

Aunque no se mencionó ningún nombre, Íñigo Errejón pronto fue señalado en redes sociales y presentó su dimisión, alegando un “límite de la contradicción entre el personaje y la persona”. Ese mismo día, Mouliaá presentó una denuncia contra Errejón, acusándolo de agresión sexual. La actriz afirmó que Errejón la besó sin su consentimiento en un ascensor y, posteriormente, la encerró en una habitación, la tocó y le mostró “su miembro viril”.

La situación actual se enmarca en un largo proceso judicial con múltiples idas y venidas, marcado por la ausencia de la actriz a las citaciones y las acusaciones cruzadas entre ambas partes. La decisión del juez de solicitar un informe forense para determinar la capacidad de Mouliaá para declarar añade un nuevo capítulo a esta compleja y mediática disputa legal.

El desenlace de la querella por difamación y calumnias, así como el avance del caso de agresión sexual, siguen siendo inciertos y objeto de gran atención pública





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