Elio, candidato de Podemos a la Región de Murcia, apuesta por regular el mercado inmobiliario y expropiar a fondos para mejorar el acceso a la vivienda.

Elio, cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, ha anunciado su principal compromiso electoral para las próximas elecciones generales: triplicar la tasa de jóvenes que puedan acceder a una vivienda propia y reducir los costes de los alquileres. Este objetivo se enmarca en su visión de reforzar una izquierda política capaz de influir decisivamente en las políticas habitacionales del Estado. Su propuesta busca garantizar que los residentes murcianos puedan independizarse con dignidad económica y estabilidad residencial.

Estrategia Inmobiliaria y Regulación del Mercado

La estrategia central de Elio para alcanzar esta meta implica una intervención directa en el mercado inmobiliario mediante la regulación de precios y la expropiación de propiedades a los denominados fondos buitre. Considera que la inacción previa ha provocado una crisis de acceso a la vivienda que afecta gravemente a las familias trabajadoras de la comunidad autónoma. Su plan incluye la aplicación de la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas en municipios como Murcia, Cartagena, Alcantarilla y Molina de Segura, donde los gastos en alquiler superan el 30 por ciento de la renta familiar.

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Postura Política y Competencia Electoral

Elio enfrenta el reto de desmentir las encuestas recientes, como las del CIS, RTVE y GAD3, que estiman cero diputados para Podemos en la Región de Murcia. Rechaza la lógica del voto útil que podría dispersar los sufragios hacia el PSOE, argumentando que la única votación efectiva es aquella que impulsa cambios concretos en los problemas fundamentales de la ciudadanía. Su estrategia busca que una izquierda fuerte pueda doblar el brazo al Gobierno central y exigir medidas que la legislación anterior no logró implementar plenamente.

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Impacto Social y Propuestas Laborales

El candidato vincula la crisis de la vivienda con la precariedad laboral, destacando que la Región de Murcia presenta los terceros sueldos más bajos del país y una tasa alarmante de personas que trabajan únicamente para subsistir. Para combatir esta situación, su programa incluye la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 30 horas y el incremento del salario mínimo hasta 1.800 euros. Estas medidas buscan mejorar la conciliación familiar y ofrecer mayores recursos económicos para el acceso a la vivienda.

Cronología y Pruebas de Compromiso

Elio asumió la dirección autonómica de su partido hace un mes, sucediendo a Javier Sánchez Serna, tras ser elegido en unas primarias donde enfrentó debates sobre la confluencia política con otras formaciones de izquierda. Su trayectoria incluye momentos públicos de alta confrontación, como la reclamación de ayudas al alquiler vistiendo de frac ante el consejero de Fomento. La prueba del algodón para medir el éxito de su gestión en el Congreso será, según él mismo, lograr que los jóvenes murcianos puedan independizarse y que los alquileres disminuyan significativamente.