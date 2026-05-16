Eliminación crucial del líder terrorista Abu-Bilal al-Minuki en África

El presidente de EEUU, Donald Trump, dio a conocer la eliminación del líder terrorista Abu-Bilal al-Minuki y su escisión, ISIS en la Provincia de África Occidental (ISWAP), en un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses y nigerianas llevaron a cabo una "misión muy compleja" al objetivo de Abu-Bilal al-Minuki. El presidente de EEUU, Donald Trump , afirmó este viernes que, en una "misión muy compleja y meticulosamente planificada" entre las Fuerzas Armadas de EEUU y las de Nigeria, se logró eliminar en ese país africano a un terrorista muy activo del mundo, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS (Estado Islámico).
"Creía poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades. Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses", agregó el mandatario estadounidense en su publicación.
De igual forma aseguró que, con la muerte de al-Minuki, también conocido como Abu-Bilel al-Minuto, la "operación global" del Estado Islámico se ve considerablemente debilitada", agradecerá al Gobierno del aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas
