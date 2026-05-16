Elimina a Abu-Bilal al-Minuki, segundo líder de ISIS, Trump en Nigeria

Donald Trump ha anunciado la eliminación de Abu-Bilal al-Minuki como parte de una operación conjunta con las Fuerzas Armadas de Nigeria para debilitar la 'operación global' del Estado Islámico.

Donald Trump ha anunciado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en colaboración con Nigeria , han eliminado a Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando del Estado Islámico y considerado el ' terrorista más activo del planeta'.

Según el presidente estadounidense, la operación fue 'meticulosamente planificada' y ejecutada con precisión. Trump destacó que al-Minuki ya no podrá aterrorizar a África ni planificar ataques contra estadounidenses, debilitando así la 'operación global' del Estado Islámico





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