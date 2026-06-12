Eleonora Duse, la divina: el documental de un director napolitano que desentraña sus contradicciones

El cineasta italiano Mario Martone estrena en España un largometraje biográfico sobre la actriz Eleonora Duse, alejado de los cánones tradicionales. La película se centra en el regreso de la artista a los escenarios entre 1917 y 1923, un período marcado por sus problemas de salud, la bancarrota y su ruptura con Gabriele D'Annunzio. A través de una hibridación de ficción y metraje encontrado, el director explora la relación entre el arte y el poder, así como la fragilidad y la derrota, en contraposición a las narrativas de victoria.

El director napolitano Mario Martone , conocido por sus documentales biográficos sobre figuras como el cineasta armenio Artavazd Peleshyan y el cantautor Lucio Dalla, presenta ahora una nueva película que se adentra en la figura de Eleonora Duse , considerada una de las más grandes actrices de la historia, comparable en fama a su contemporánea Sarah Bernhardt.

El film, que se estrena en España el 12 de junio, no es una biografía al uso, sino una reflexión sobre las contradicciones de la artista en un momento crucial de su vida y de la historia, el periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y el ascenso del fascismo. Martone explica que su interés por Duse surge de las propias contradicciones que marcaron su existencia: "Es una artista que me impactó por las contradicciones que caracterizaron su vida.

Protagonizó el declive en la relación entre el arte y el poder". La cinta se sitúa específicamente en los últimos años de la actriz, en su vuelta a las tablas entre 1917 y 1923, una etapa turbulenta donde convivieron sus problemas de salud, la bancarrota y la ruptura con el poeta, espía e ideólogo del fascismo Gabriele D'Annunzio.

Según el director, "No he hecho una biografía, sino el retrato de una mujer investigando al mismo tiempo un tema que me apasiona: el recorrido del artista frente a las tragedias de la guerra, la pobreza y el dolor". Para construir esta radiografía, Martone ha optado por una fórmula que ya es seña de identidad en su filmografía: la hibridación de secuencias de ficción con metraje encontrado.

En esta ocasión, el material de archivo proviene de los fondos de la Cineteca de Udine y documenta el viaje del soldado desconocido desde Aquileia hasta su sepultura en Roma entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 1921, un evento que coincidió con la estancia de Duse en la capital italiana. Para el director, este recurso es esencial: "La realidad no se puede reproducir ni recrear.

El metraje encontrado es donde puedo representar la historia de verdad". La elección de la actriz que encarna a Duse, Alba Rohrwacher, no pasó por un proceso de casting convencional. Martone confiesa que se decantó por ella mientras escribía el guion, lo que permitió que el personaje y la interpretación crecieran en paralelo.

"Necesitaba a una mujer que se adueñara del papel, que tuviera ese fuego interior", afirma. El director no buscaba un parecido físico, sino captar el espíritu de la actriz, a quien considera "una figura casi mitológica". En sus propias palabras: "No me interesaban sus físicos, sino el espíritu. Mi intención es partir de la verdad para transformarla.

Al fin y al cabo, el cine es mentira". En la película, Duse se lamenta por la situación de su oficio y pronuncia que el teatro ha muerto y se ha convertido en un museo. Martone traslada este diagnóstico a la actualidad, reflexionando sobre el cierre de salas de cine y la crisis del séptimo arte.

Sin embargo, contextualiza que Duse era una mujer muy moderna para su época, mientras que la industria cinematográfica ya había sido declarada muerta por el filósofo Guy Debord en 1975. El director también establece un paralelismo entre Gabriele D'Annunzio y Salvador Dalí, a quienes define como "fanáticos neuróticos", y defiende una máxima ética: "Es fundamental ser un ser humano antes que un artista".

La película, por tanto, se erige como un ejercicio de introspección histórica y artística, donde el pasado y el presente dialogan a través de las imágenes. Martone, con su mirada irreverente y su interés por las convulsiones del siglo XX, logra dibujar un retrato complejo de Eleonora Duse, alejado de la hagiografía y más cercano a la exploración de su humanidad, sus luchas y su legado en un mundo en transformación





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