Elena Candia retoma el poder para el PP en Lugo tras una polémica moción de censura

El Partido Popular recupera el control del Ayuntamiento de Lugo después de casi tres décadas gracias al apoyo de una concejala tránsfuga, en una sesión marcada por la tensión y las protestas sociales.

En un giro político trascendental para la ciudad de Lugo , Elena Candia , portavoz y líder del Partido Popular en la provincia, ha asumido la alcaldía tras la aprobación de una moción de censura .

Este movimiento, impulsado por los conservadores y posible gracias al voto decisivo de María Reigosa, una concejala tránsfuga que abandonó las filas del PSOE para quedar como no adscrita, ha permitido que el PP recupere el bastón de mando después de veintisiete años de ausencia en el poder ejecutivo local. El resultado final fue de trece votos a favor, sumando los del bloque popular y el apoyo de Reigosa, mientras que los representantes socialistas y nacionalistas manifestaron su rotundo rechazo a la iniciativa.

Esta maniobra contó con el respaldo explícito de la cúpula regional del PPdeG, encabezada por Alfonso Rueda, obligando así al alcalde saliente, Miguel Fernández, a abandonar su cargo en medio de un clima de alta polarización política. La jornada estuvo marcada por una tensión palpable que se extendió desde las calles hasta el interior del Consistorio. Mientras se desarrollaba la sesión, cientos de ciudadanos se concentraron en el exterior para expresar su indignación y rechazo a la moción de censura.

Al mismo tiempo, una nutrida delegación de alcaldes y concejales populares, liderados por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, llegó al edificio para apoyar a Candia. Para evitar posibles altercados, las autoridades decidieron prohibir la entrada del público general al pleno, decisión que generó fricciones internas en la mesa presidencial.

Flor Rubinos y Iria Buide, las concejales de mayor y menor edad respectivamente, protagonizaron un altercado verbal sobre la conveniencia de permitir el acceso a los ciudadanos, considerando la seguridad y el consejo del jefe de la Policía Local. Finalmente, el aforo quedó limitado exclusivamente a los medios de comunicación y al personal de confianza, aislando el debate de los gritos que provenían de la plaza, aunque el ruido exterior seguía siendo audible durante la sesión.

Durante el debate, Elena Candia argumentó que el cambio de gobierno era una necesidad imperativa para la ciudad, alegando que el bipartito anterior había incurrido en el despilfarro de recursos y había demostrado una incapacidad crónica para ejecutar proyectos estratégicos. Por su parte, el alcalde saliente, Miguel Fernández, lanzó una dura crítica hacia el Partido Popular, señalando que los conservadores aprovecharon una tragedia humana, referida al fallecimiento de tres concejales, para alcanzar el poder por vías indirectas, evitando así el veredicto de las urnas.

Esta postura fue reforzada por el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, quien calificó el acuerdo como el pacto de las trapalleiras y denunció la traición a la palabra dada, afirmando que este tipo de maniobras solo generan inestabilidad y crispación en una ciudad que no lo necesitaba. La portavoz del PSOE, Ana González Abelleira, se sumó a las críticas denunciando que el pacto se había gestado en la oscuridad de los despachos, traicionando principios éticos fundamentales.

Abelleira defendió el legado del gobierno saliente, destacando una transformación urbana y social sin precedentes en los últimos años, y afirmó que entregaban el mando con la conciencia tranquila y el orgullo de haber servido con transparencia. En contraste, el Grupo Municipal Ramón Cabarcos defendió la legitimidad del proceso, subrayando que la moción de censura es una herramienta democrática legal y parte del funcionamiento normal de las instituciones.

Para entender la magnitud de este cambio, es necesario observar la trayectoria política de Lugo desde 1999. En aquel año, José López Orozco arrebató la alcaldía al PP en unas elecciones muy ajustadas, iniciando un ciclo que duraría hasta 2015. Posteriormente, Lara Méndez se convirtió en la primera mujer alcaldesa, renovando su mandato en varias ocasiones.

Sin embargo, el periodo más reciente ha estado marcado por la inestabilidad: Méndez dejó el cargo en 2023 para integrarse en la lista al Parlamento de Galicia, siendo sucedida por Paula Alvarellos. La muerte repentina de Alvarellos tras un infarto dejó la alcaldía en manos de Miguel Fernández, quien ahora cede el puesto a Elena Candia, cerrando así un ciclo de casi tres décadas de gobierno progresista y nacionalista en la ciudad





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