Electric Vehicles News: Latest Models and Prices

This news article provides an overview of the latest electric vehicles (EVs) and their prices in the Spanish market. It includes information on models from various manufacturers, such as Skoda, Volkswagen, Stellantis, and Chery, among others.

La marca checa ha presentado su modelo eléctrico más asequible y el primero que se fabrica en España, un SUV urbano que mide 4,17 metros de largo y se produce en la planta de Volkswagen Navarra .

Está disponible con tres niveles de potencia (116, 135 y 211 CV) y dos opciones de batería (37 y 51,7 kWh) que le otorgan una autonomía de hasta 310 y 440 km, respectivamente. Ya está a la venta en España desde 22.800 euros con descuentos y ayudas del plan Auto+. Volkswagen ID. Polo La marca alemana ha presentado su modelo eléctrico más pequeño y asequible hasta la fecha –en 2027 tiene previsto lanzar el urbano Volkswagen ID.1–.

Como el Cupra Raval, la versión eléctrica del utilitario alemán –incluido el ID. Polo GTI– se fabrica en la planta de Seat Martorell (Barcelona). Está disponible desde 24.330 euros con tres niveles de potencia (116, 135 y 211 CV) y dos opciones de batería (37 y 52 kWh) que le otorgan unas autonomías de 329 y 449 kilómetros, respectivamente. El ID.

Polo GTI desarrolla una potencia de 226 CV. La marca española ha lanzado al mercado el modelo más importante de su corta historia: el primer coche eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en España, concretamente en Barcelona. Mide 4,05 metros, llega hasta los 450 km de autonomía y está disponible desde 24.200 euros (o 200 euros al mes durante 48 mensualidades) con descuentos y ayudas. Volkswagen ID.

Cross La firma alemana lanzará en junio la versión de producción del prototipo presentado hace 8 meses en Múnich. Como el Skoda Epiq, es un SUV urbano 100% eléctrico con un amplio espacio interior y se fabricará en Navarra. Se ofrece con potencias de 116, 135 y 211 CV, combinadas con dos tamaños de batería (37 y 52 kWh) y un precio de salida de unos 28.000 euros, sin descuentos.

La versión completamente eléctrica del SUV urbano francés se fabrica de manera exclusiva para toda Europa en la planta de Stellantis en Vigo (Galicia). Mide 4,3 metros de longitud y está disponible desde 33.460 euros (sin descuentos ni ayudas) con una única variante eléctrica de 156 CV y una autonomía de hasta 406 kilómetros en ciclo combinado WLTP. La versión eléctrica del popular utilitario alemán se fabrica desde principios de 2020 en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

Mide 4,06 metros de largo y está disponible a partir de 27.400 euros (sin descuentos ni ayudas) con dos variantes eléctricas de 136 y 156 CV, que ofrecen unas autonomías de hasta 354 y 428 kilómetros, respectivamente. La versión eléctrica del utilitario francés se fabrica desde 2023 en la planta que el grupo Stellantis tiene en Figueruelas (Zaragoza), en la misma línea que el Opel Corsa y el Lancia Ypsilon eléctricos.

Mide 4,06 metros y está en venta desde 29.070 euros (sin descuentos ni ayudas) con dos versiones de 136 y 156 CV que ofrecen 363 y 433 km de autonomía, respectivamente. La versión eléctrica de la berlina francesa se fabrica desde finales de 2020 en el Centro de Stellantis de Madrid, situado en el distrito de Villaverde.

Mide 4,35 metros de longitud y está disponible desde 28.940 euros (sin ayudas) con dos versiones de 136 y 156 CV que ofrecen unas autonomías de 342 y 416 kilómetros, respectivamente. La versión eléctrica del utilitario italiano se fabrica desde 2024 en la planta de Stellantis en Zaragoza y comparte plataforma con el Opel Corsa y el Peugeot 208 eléctricos.

Mide 4,08 metros de longitud y está disponible desde 32.126 euros (sin descuentos ni ayudas) con dos versiones de 156 y 281 CV que ofrecen unas autonomías de hasta 425 y 373 kilómetros, respectivamente. La compañía hispano-china ha anunciado que a finales de este mismo año sumará a su catálogo un nuevo modelo 100% eléctrico, de unos 4,2 metros de longitud, que tendrá una potencia de unos 122 CV y una autonomía cercana a las 400 kilómetros.

Se fabricará en Barcelona con tecnología del grupo chino Chery y su comercialización comenzará a principios de 2027. La empresa conjunta entre Stellantis y Leapmotor ha anunciado que a finales de 2026 empezará a fabricar en Zaragoza este SUV eléctrico que mide 4,52 metros y ya está disponible en España.

Actualmente, está a la venta con dos baterías de litio ferro-fosfato (LFP) de 56,2 o 67,1 kWh de capacidad neta, que le otorgan unas autonomías de 361 y 434 kilómetros, respectivamente





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