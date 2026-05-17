Electoral Coverage for Andalusia 2026: Opening of Polling Stations, Voting Locations, and Final Hour of Voting

In-depth coverage of the Andalusian elections, including live updates on polling station openings, voter turnout, incidents, notable anecdotes, and election results. Details on the voting process, identification requirements, and exceptions to voting in person. Details on the electoral system, political parties, and the new Parliament elected.

Elecciones en Andalucía 2026, en directo: apertura de colegios electorales, dónde votar y última horaque se celebren este 17 de mayo marcarán una de las citas políticas más relevantes del año.

Más de 6,5 millones de andaluces están llamados a las urnas en una jornada decisiva que definirá el futuro político de la comunidad para los próximos cuatro años. Desde la apertura de los colegios, los datos de participación, las incidencias que puedan surgir, las anécdotas más destacadas y, por supuesto, el escrutinio y las reacciones a los resultados electorales, seguiremos minuto a minuto la jornada electoral en directo.

Casi 370,000 ciudadanos acudirán a las urnas por primera vez, un 5,4% del censo total que resulta difícilmente detectable. La vivienda, el empleo de calidad, el transporte, la educación, la falta de conciliación y la salud mental, sus principales preocupaciones. Profesor de latín y griego, futbolista de joven y seguidor de la doctrina social de la Iglesia, regresa a primera línea tras superar su grave enfermedad 'suaviter in modo, fortiter in re'.

Los carteles de los partidos para la campaña electoral en Andalucía: las diferencias están en los detalles. Los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas de Andalucía ya han presentado su cartel de cara a los comicios del 17 de mayo. Es su imagen de marca, su sello, esa instantánea con la que intentan transmitir en un vistazo aquello que representan, por aquello de que vale más que mil palabras.

Jubilados, animalistas y escaños en blanco: los partidos más raros que se presentan a las elecciones en Andalucía. La aplicación de este sistema para designar a los nuevos miembros del Parlamento beneficia a los partidos más votados y a las circunscripciones con menor población. Multas por no ir a una mesa electoral en Andalucía: lo que dice la ley.

La asistencia de presidentes, vocales y suplentes es obligatoria, a no ser que justifiquen la imposibilidad de acudir o se encuentren en una situación por la que estarían exentos. Para ejercer el derecho al voto es fundamental identificarse ante la mesa electoral. Por esta razón, para votar necesitas alguno de los siguientes documentos.

Si no formas parte de ninguna mesa electoral y quieres ejercer tu derecho a voto en las elecciones andaluzas, debes de saber que los colegios abrirán, y hasta las 20:00 horas en horario ininterrumpido, podrás acudir al colegio que te corresponda para votar. Las elecciones en Andalucía de este 17 de mayo servirán para dibujar un nuevo hemiciclo andaluz





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