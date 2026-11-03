Election Midterms 2024: Democrats Likely to Win Control of Congress

Analysis of the 2024 US midterm elections predicts Democratic gains in Congress, limiting Trump's executive power and impacting global trade policies during the final two years of his term.

Los estadounidenses acuden a las urnas en las elecciones de medio mandato de 2024 para renovar parcialmente su Parlamento, un evento crucial que definirá el equilibrio de poder durante los dos años restantes del mandato de Donald Trump. Este proceso electoral, que incluye la elección de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado, está marcado por un profundo descontento ciudadano con la situación económica, la escalada de los precios de los carburantes y el rechazo a la política exterior.

Factores Económicos y Votos Demócratas

Los expertos de Oxford Economics señalan que las cuestiones económicas, que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos, favorecen a los demócratas en esta contienda. La impopularidad de la guerra contra Irán ha agravado esta situación, mientras que las probabilidades de una victoria demócrata en los mercados de predicción siguen la evolución de los precios del petróleo y la gasolina. Es probable que el descontento con la Administración impulse una mayor participación de los votantes demócratas en las urnas.

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Ventaja Histórica de la Oposición

El Partido Republicano se enfrenta a una desventaja histórica significativa, ya que ha sufrido pérdidas en la Cámara de Representantes en 37 de las últimas 40 elecciones de mitad de mandato, según datos de Mitsubishi UFJ Financial Group. Al comienzo del actual 119º Congreso, el Partido Republicano contaba con una mayoría de solo cuatro escaños, la más estrecha desde 1954. Esta debilidad estructural sugiere que es muy probable que los demócratas recuperen el control de la Cámara en 2026.

Retos en el Senado y Escenarios Posibles

Aunque los republicanos tienen una posición más vulnerable en la Cámara, el Senado presenta un escenario diferente pero desafiante. Históricamente, el partido del presidente pierde aproximadamente cuatro escaños en el Senado durante las elecciones de mitad de mandato, justo la cantidad que requieren los demócratas para tomar su control. Los republicanos deben defender 22 escaños, frente a los 13 que defienden los demócratas, situándose los resultados favorables a la oposición en varios estados clave dentro del margen de error de las encuestas.

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Impacto en el Poder Ejecutivo y Aranceles

Una victoria demócrata en el Congreso limitaría con fuerza la capacidad de Donald Trump para desarrollar su agenda política, ya que bastaría con perder la mayoría para dificultar la aprobación de leyes importantes. Sin embargo, esto no impediría que la administración recurra a medidas ejecutivas, un recurso que Trump ha utilizado masivamente. En menos de dos años, ha firmado 291 órdenes ejecutivas, superando ampliamente las 162 de Joe Biden y acercándose a las 600 órdenes para el final de su mandato.

Perspectivas para 2027 y Relaciones Internacionales

Juliob Bär advierte que, durante el periodo 2027-2028, la presidencia dependerá en gran medida de la acción ejecutiva, independientemente de la composición exacta del Congreso. El comercio, la inmigración, la política exterior y gran parte de la agenda de desregulación permanecerían bajo el control del presidente. El resultado de estas midterm podría elevar la presión para modular los aranceles, que afectan a importaciones por hasta un tercio del PIB, siendo clave para las presidenciales de 2028.