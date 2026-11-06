Election Impact on US Data Centers

Democratic wins in Texas, Ohio, and Georgia threaten the data center boom. Investors worry about moratoriums, tax breaks, and stricter regulations impacting AI growth and market stability.

Los funcionarios recién elegidos se han comprometido a frenar la construcción de centros de datos, lo que ha generado inquietud en el sector que ha impulsado los mercados bursátiles de Estados Unidos. Las acciones tecnológicas estadounidenses han experimentado fuertes oscilaciones en los días posteriores a una contundente victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato. Este auge inversor multibillonario en centros de datos había impulsado las recientes ganancias en el mercado bursátil estadounidense y estimulado el crecimiento económico, pero ahora algunos inversores temen que los demócratas pongan freno a esta tendencia.

Implicaciones de las elecciones estatales

Según estimaciones de Goldman Sachs, los estados donde es probable que los legisladores demócratas impongan mayores restricciones a los centros de datos representan un riesgo significativo para la continuidad del sector. El Partido Demócrata no se opone explícitamente a la inteligencia artificial, sino que aboga por una mayor supervisión y por establecer normas que gestionen los riesgos y garanticen que la IA sirva al interés público. Algunos miembros del partido han solicitado una pausa total en el desarrollo de los modelos de IA más avanzados y la eliminación de beneficios fiscales y subvenciones a las empresas de IA.

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Aunque es poco probable que los demócratas logren aprobar leyes restrictivas a nivel federal debido al poder de veto del presidente Trump, las victorias demócratas en las elecciones a gobernador de estados nucleares tienen un impacto más directo. Estados como Texas, Ohio y Georgia son centros neurálgicos para estos proyectos. Los ganadores de las elecciones tomarán posesión de sus cargos en enero, momento en el que podrían iniciar cambios normativos inmediatos. Un ejecutivo de una gran tecnológica reconoció que la reacción del mercado no ha hecho que la compañía revise sus estimaciones de crecimiento hasta 2030, pero la incertidumbre persiste.

Moratorias y cambios regulatorios

La mayor parte de la acción inmediata se producirá a nivel local y estatal. Los analistas esperan que los gobernadores de Texas, Georgia y Michigan promulguen moratorias sobre la construcción de centros de datos en el corto plazo mientras se debate una legislación estatal más amplia. Texas, donde se concentra cerca de una cuarta parte de los proyectos de centros de datos previstos en Estados Unidos, se ha convertido en el foco de las preocupaciones. La gobernadora demócrata electa ha indicado que prohibirá la aprobación de cualquier nuevo centro de datos hasta que se promulguen leyes que protejan a los habitantes de Texas.

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En Texas hay al menos 248 centros de datos proyectados y unos 200 GW sujetos a auditorías de grandes proyectos. Se estima que 18 GW de la nueva capacidad de centros de datos prevista en Texas para 2028 corren ahora el riesgo de verse afectados. El 41 por ciento de la capacidad planificada de centros de datos de Estados Unidos está ubicada en estados donde el nuevo gobernador está a favor de una pausa. Las nuevas leyes podrían hacer que los estados pongan fin a las exenciones fiscales, endurezcan las normas ambientales, sobre el agua y la energía, y faciliten que las autoridades locales impongan prohibiciones.

Impacto en empresas e infraestructura

Georgia y Ohio también son mercados importantes para los centros de datos. La gobernadora entrante de Ohio y los votantes de ese estado han demostrado una fuerte resistencia al desarrollo sin filtros. En Ohio, los votantes rechazaron a tres funcionarios involucrados en la aprobación de un centro de datos de Meta AI de mil millones de dólares y 245 hectáreas planificado en la ciudad de Piqua. A los actores consolidados como Meta, las empresas tecnológicas no habían logrado vender sus proyectos de centros de datos a las comunidades locales de manera efectiva.

Los promotores especulativos y las nuevas empresas de la neonube, que apenas cuentan con capacidad operativa, podrían reducir la escala de sus proyectos o trasladar sus operaciones fuera de Estados Unidos. Una menor actividad constructiva afectaría a empresas de toda la cadena de suministro de la IA. Sin embargo, los gigantes tecnológicos que ya cuentan con proyectos en marcha están mejor posicionados para capear el temporal y seguir invirtiendo en nueva infraestructura, buscando un punto intermedio viable con los demócratas en algún momento del próximo año.