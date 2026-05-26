Elecciones Presidenciales en el Real Madrid: Duelo entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

La Junta Electoral del Real Madrid ha fijado la fecha de las elecciones para el 7 de junio de 2026, marcando un enfrentamiento inédito entre el veterano Florentino Pérez y el joven Enrique Riquelme.

Para empezar, la Junta Electoral del Real Madrid , bajo la presidencia de José Manuel de Carlos, ha tomado una decisión trascendental para el futuro inmediato de la institución blanca.

Tras un proceso de revisión exhaustivo de las candidaturas presentadas, el organismo ha confirmado la aceptación de la candidatura de Enrique Riquelme, lo que abre la puerta a una competencia electoral que no se veía en los últimos ciclos. De acuerdo con el acta de la última reunión, las votaciones han sido fijadas oficialmente para el próximo día 7 de junio de 2026.

El proceso electoral se llevará a cabo de manera ininterrumpida desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas, asegurando que el cuerpo de socios pueda ejercer su derecho al voto en una jornada extensa y organizada. Este escenario plantea un duelo generacional y estratégico sin precedentes en la historia reciente del club.

Por un lado, se encuentra Florentino Pérez, el socio número 1.484, quien a sus 79 años representa la estabilidad, el éxito financiero y la hegemonía deportiva consolidada a través de múltiples mandatos. Por otro lado, emerge la figura de Enrique Riquelme, el socio número 41.736, un joven de 37 años que busca introducir una visión renovada en la gestión del equipo.

La diferencia de edad y de trayectoria entre ambos candidatos simboliza el choque entre la experiencia curtida en las altas esferas del poder y la ambición de una nueva generación que desea dejar su huella en el club más laureado del mundo. Es fundamental analizar el contexto histórico de las elecciones en el Santiago Bernabéu.

Durante las convocatorias de 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025, Florentino Pérez ha sido elegido presidente como único candidato, un fenómeno derivado principalmente de la modificación de los estatutos del club. Estos cambios introdujeron requisitos extremadamente rigurosos para cualquier socio que aspire a la presidencia, destacando la necesidad de presentar un aval financiero equivalente al 15% del presupuesto de gastos anuales de la entidad.

En la actualidad, esta cifra asciende a la asombrosa cantidad de 187 millones de euros, una barrera económica que ha filtrado drásticamente el número de aspirantes y que ha dejado fuera a figuras que en otros tiempos habrían tenido posibilidades reales. A pesar de estas restricciones, el proceso actual ha visto el surgimiento de diversas candidaturas antes de la selección final.

Nombres como Juan Palacios, quien obtuvo unos 250 votos de ventaja en etapas previas, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano, formaron parte de una nómina de cinco candidaturas que intentaron desafiar el orden establecido. Sin embargo, la consolidación de Riquelme como el principal contendiente frente a Pérez marca un punto de inflexión en la dinámica democrática del club, sugiriendo que existen sectores del socio madridista dispuestos a respaldar una alternativa viable al liderazgo actual.

Un detalle logístico inesperado ha alterado la tradición de las votaciones. Habitualmente, los socios acuden al Estadio Santiago Bernabéu para depositar sus papeletas, convirtiendo el recinto en el epicentro de la vida institucional.

No obstante, la planificación de la visita a Madrid del papa León XIV ha forzado un cambio de planes. El Sumo Pontífice celebrará un encuentro multitudinario en el coliseo madridista, lo que ha hecho descartar el estadio como centro de votación para evitar colapsos logísticos y garantizar la seguridad tanto del evento religioso como del proceso electoral.

Esta coincidencia obliga a la Junta Electoral a buscar sedes alternativas que permitan el flujo masivo de votantes sin interferir con la agenda papal. En conclusión, la cita del 7 de junio de 2026 no será simplemente una elección administrativa, sino un referéndum sobre el modelo de gestión del Real Madrid. El enfrentamiento entre Pérez y Riquelme pone a prueba la resiliencia de los estatutos actuales y el deseo de renovación de la masa societaria.

Mientras Pérez apuesta por la continuidad de un proyecto que ha llevado al club a la cima del fútbol mundial, Riquelme se presenta como la alternativa disruptiva. La tensión entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo nuevo definirá el rumbo de la entidad blanca para los próximos años





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