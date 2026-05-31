Elecciones presidenciales en Colombia podrían definir una segunda vuelta según resultados provisionales

El candidato del Pacto Histórico lidera el preconteo, seguido por el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, mientras que una candidata de extrema derecha ocupa el tercer lugar. Los indicios apuntan a que ninguno superará el 50% de los votos, por lo que el país se encamina hacia una segunda ronda electoral programada para el 21 de junio. Más de 41,4 millones de colombianos, incluyendo 1,4 millones en el exterior, fueron convocados a votar en 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos de sufragio. La jornada transcurrió con normalidad y bajo la vigilancia de unos 248.000 efectivos militares y policiales.

El escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia sugiere que el país podría enfrentar una segunda vuelta electoral, luego de que los primeros datos indiquen que ningún candidato habría alcanzado el umbral del 50 por ciento de los votos necesarios para ganar en primera ronda.

Según el preconteo, el candidato del partido oficialista Pacto Histórico, que gobierna bajo la presidencia de Gustavo Petro desde 2022, se ubica en la primera posición. Muy cerca de él se sitúa el líder del movimiento Defensores de la Patria, mientras que en un distante tercer lugar appears la aspirante vinculada a la extrema derecha, aunque no se especifica su nombre en el reporte inicial.

Estas tendencias preliminares indican que, de confirmarse, el balotaje se realizaría el 21 de junio, tal como lo establece el calendario electoral colombiano. La contienda electoral movilizó a más de 41,4 millones de colombianos habilitados para sufragar, de los cuales aproximadamente 1,4 millones residen en el extranjero.

En las urnas estuvieron presentes once de los trece candidatos que inicialmente se inscribieron, después de que dos aspirantes -el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo- retiraran sus candidaturas en las semanas previas. La jornada electoral se desarrolló en 118.346 mesas instaladas en 13.489 puestos de votación a lo largo del territorio nacional, y hasta el momento se reporta un desarrollo pacífico, sin incidentes significativos que alteren el proceso.

La seguridad de los comicios estuvo a cargo de cerca de 248.000 integrantes de la Fuerza Pública, entre policías y militares, desplegados para garantizar el normal desarrollo de la votación. Los observadores nacionales e internacionales también acompañaron la jornada, mientras que las autoridades electorales continúan con el cómputo de votos que podría extenderse por varias horas o días hasta ofrecer resultados definitivos.

La atención ahora se centra en cómo se configurará el panorama de alianzas y estrategias de campaña de cara a una posible segunda vuelta, donde los dos candidatos más votados disputarían la presidencia en una contienda que podría decidir el rumbo político del país para los próximos años





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