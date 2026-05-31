Elecciones presidenciales en Colombia 2026: entre continuidad izquierdista y giro a la derecha

Colombia vota este domingo en una contienda polarizada en la que la violencia armada, la economía y la gestión de la "paz total" de Petro son los ejes principales. Iván Cepeda lidera la izquierda, Abelardo de la Espriella encabeza la ultraderecha y Paloma Valencia representa al uribismo, mientras analistas advierten un escenario político más complejo para la izquierda y una campaña marcada por la seguridad y las demandas de servicios públicos.

Colombia se prepara para vivir una de las jornadas electorales más trascendentales de su historia reciente. Este domingo los colombianos acudirán a las urnas para decidir si continúan con el proyecto del primer gobierno de izquierda moderno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, o si optan por un giro hacia la derecha.

La contienda está marcada por la presencia de once candidatos, tras la retirada de tres fórmulas, y por dos ejes temáticos que dominan la campaña: la violencia armada y la situación económica del país. El senador oficialista Iván Cepeda, quien lleva meses liderando los sondeos con su propuesta de "revolución democrática", se perfila como referente de la izquierda, aunque aún carece de los votos necesarios para asegurar la presidencia en primera vuelta.

En segunda vuelta podría contar con el apoyo de una fuerza moderada que le garantice la mayorías necesarias para gobernar. Por su parte, la senadora Paloma Valencia, representante del Centro Democrático y artífice del uribismo, se muestra rezagada frente al impulso del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, conocido como el "Tigre" por su retórica de mano dura contra la delincuencia y la guerrilla, similar al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

De la Espriella, Cepeda y Valencia son los tres nombres que encabezan las encuestas y que podrían definir el futuro político del país. La politóloga Sandra Borda, docente de la Universidad de los Andes, observa que el panorama político colombiano ha experimentado un "ensanchamiento" tras el proceso de paz firmado en 2016 con las FARC. Según la analista, ese acuerdo abrió espacio tanto a la izquierda como a la derecha, generando ahora un escenario más complejo para la primera.

La izquierda, al no haber gobernado antes y al haber sido expuesta a los vicios de la política tradicional, ya no puede presentarse como una alternativa fresca e inmune a la corrupción. Borda advierte que, en 2026, la falta de experiencia gubernamental y la pérdida de la imagen de inocencia constituyen un desafío importante para los partidos progresistas.

La campaña también se ha convertido en un plebiscito sobre la gestión de Petro, quien mantiene niveles considerables de popularidad pese a haber completado solo una parte de las reformas prometidas. La política de "paz total" del gobierno, basada en negociaciones con múltiples grupos armados y delincuentes, ha sido duramente criticada por la oposición, que señala el incumplimiento de los ceses al fuego y la falta de mecanismos de verificación.

La violencia ha marcado la contienda: el asesinato de un precandidato y varios atentados, incluido el más grave en años, han puesto en riesgo las garantías democráticas. Borda subraya que la seguridad es el principal clivaje de la campaña, y acusa al gobierno de haber permitido el empoderamiento de actores ilegales al desarticular la estrategia de paz.

De la Espriella, en cambio, adopta una postura estilo Bukele, prometiendo solucionar la inseguridad mediante la fuerza, aunque su discurso roza la ruptura institucional. No obstante, la violencia no es la única preocupación del electorado. Según el politólogo Alejo Vargas, de la Universidad Nacional, los ciudadanos también demandan mejores servicios, sobre todo en salud, y una mejora en el empleo, aunque la prioridad varía según la región.

En zonas donde el conflicto armado sigue presente, la seguridad es la cuestión central; mientras que la clase media urbana, que constituye la mayor parte del electorado, pone mayor peso en la calidad de vida y el acceso a servicios públicos. Felipe Botero, director del departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, enfatiza la importancia de las regiones en la decisión electoral, recordando que la victoria de Petro en 2022 demostró que el voto no se decide solo en Bogotá, sino que las áreas rurales y periféricas son decisivas.

Así, los candidatos deberán articular campañas capaces de abordar tanto los retos de seguridad como los problemas económicos y sociales, para lograr un respaldo nacional que trascienda los tradicionales focos urbanos





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