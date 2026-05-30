Elecciones presidenciales en Colombia 2026: 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar

Más de 41,4 millones de colombianos podrán votar el 31 de mayo en las elecciones presidenciales. La Registraduría instalará más de 120.000 mesas en todo el país y 253 en el exterior. Conozca los requisitos y el cronograma electoral.

Los colombianos se preparan para una nueva cita con las urnas el próximo 31 de mayo, cuando se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el período 2026-2030.

Ese día, más de 41,4 millones de ciudadanos habilitados podrán ejercer su derecho al voto en un proceso que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. La jornada electoral en Colombia comenzará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m., hora local, mientras que en el exterior las votaciones arrancaron el lunes 25 de mayo y continuarán hasta el domingo, con horarios similares adaptados a cada huso horario.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 40.007.312 colombianos podrán sufragar dentro del territorio nacional y 1.414.661 en el extranjero. Para garantizar la logística del proceso, se instalarán 120.527 mesas de votación distribuidas en 13.742 puestos a lo largo del país. En el exterior, 253 puestos estarán habilitados en 67 países, con especial concentración en Estados Unidos, España y países vecinos como Venezuela y Ecuador.

Durante la primera jornada de votación en el exterior, se reportó una alta afluencia en ciudades como Miami, Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires, según informaron la Registraduría y la Cancillería. Los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación a través del sitio web oficial de la Registraduría, en la sección Consulta. Para emitir su voto, deberán presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital.

En el caso de la cédula digital, es obligatorio que el documento esté descargado y activado desde la aplicación oficial, y no se aceptarán capturas de pantalla, fotografías ni imágenes guardadas en dispositivos móviles. Asimismo, la Registraduría recordó que no está permitido votar con contraseña, denuncio de pérdida del documento ni con ningún otro tipo de identificación diferente a la cédula autorizada para estas elecciones. El panorama electoral de este año se presenta especialmente competitivo.

Varios candidatos han logrado consolidar sus campañas en los últimos meses, con propuestas que abordan temas clave como la seguridad, la economía, la salud y la educación. Las encuestas más recientes muestran un estrecho margen entre los principales aspirantes, lo que hace prever una jornada de alta participación.

Además, el Consejo Nacional Electoral, como órgano de control, velará por la transparencia y equidad del proceso, mientras que la Registraduría se encarga de la organización técnica. Colombia llega a estas elecciones en un contexto de desafíos importantes. La violencia en algunas regiones, la inflación y las reformas pendientes son asuntos que los votantes tienen en mente al momento de elegir.

Según analistas políticos, la decisión de los colombianos definirá el rumbo del país en materia de paz, desarrollo y estabilidad institucional. La esperanza de un futuro mejor moviliza a millones de personas, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que acuden a las urnas con la convicción de que su voto cuenta. Por último, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que asista a votar de manera ordenada y respetando los protocolos establecidos.

Se recomienda llevar el documento de identidad adecuado y consultar con anticipación el puesto de votación para evitar contratiempos. Con la mirada puesta en el 31 de mayo, Colombia se alista para vivir una fiesta democrática que definirá los próximos cuatro años de gobierno





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