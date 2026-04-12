Elecciones Perú 2026: Retrasos en la Apertura, Alta Expectativa y la Búsqueda de un Nuevo Liderazgo

Las elecciones generales en Perú para el periodo 2026-2031 arrancan con retrasos en la apertura de centros de votación y una alta expectativa en un país que busca estabilidad tras una década de inestabilidad política. Un total de 35 candidatos compiten por la presidencia.

Elecciones Generales en Perú 2026: Una Jornada Electoral Marcada por Retrasos, Expectativas y Desafíos. La jornada electoral en Perú para las elecciones generales de 2026 ha comenzado con contratiempos, pero también con una alta expectativa en un país que busca un 'líder fuerte' tras una década de inestabilidad política .

Un total de 35 candidatos compiten por la presidencia, la cifra más alta en la historia del país, en un contexto marcado por la inseguridad y con un electorado inclinado hacia la derecha. Las primeras horas de votación se vieron afectadas por retrasos en la apertura de varios centros de votación debido a la falta de material electoral, un problema que generó demoras en la instalación de mesas y en la recepción de votantes. La ampliación del horario de votación, que ahora se extiende de 7:00 a 17:00 hora local (12:00 a 22:00 GMT), fue un intento de facilitar la participación, pero los retrasos iniciales pusieron a prueba la paciencia de los electores. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a todos los actores políticos a respetar la voluntad popular y a mantener la calma durante el proceso electoral, asegurando la transparencia. Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) implementó operativos en todo el país para asegurar el cumplimiento de la Ley Seca, que prohíbe la venta de alcohol durante el fin de semana de las elecciones, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. La participación de los peruanos residentes en el extranjero también es crucial. En Barcelona, las urnas se abrieron a las 7:00 horas, y se espera una alta participación de los 59.222 ciudadanos censados en Cataluña. La Fira de Barcelona sirvió como centro de votación, facilitando el acceso a los votantes. Además, se habilitaron centros de votación en otras ciudades como Madrid, Santiago de Chile y Buenos Aires, donde residen un gran número de peruanos. En total, más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas, incluyendo alrededor de 1,2 millones en el extranjero. La atención se centra en la estabilidad económica del país. A pesar de la inestabilidad política, la economía peruana ha mantenido una relativa fortaleza, con el sol peruano posicionado como una de las monedas más estables de la región. El Banco Central de Reserva (BCRP) ha jugado un papel clave en el control de la inflación, lo que ha beneficiado a la ciudadanía, especialmente a las personas con menos recursos. La jornada electoral representa un momento crucial para Perú, que busca superar sus desafíos políticos y encontrar un camino hacia la estabilidad y el desarrollo





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