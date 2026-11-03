Elecciones medio mandato EE.UU: Trump enfrenta baja aprobación y riesgo de perder Congreso

Donald Trump llega al día de votación con un índice de aprobación del 37%. Los demócratas buscan recuperar la Cámara y el Senado en las elecciones de medio mandato.

Los estadounidenses acuden a las urnas este martes, 3 de noviembre, para determinar el equilibrio de poder que definirá la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump. La jornada electoral más trascendental para la nación implica la renovación de todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los miembros del Senado. El resultado de esta votación masiva, que abarca miles de comicios a diferentes niveles de gobierno, será decisivo para el futuro inmediato de la administración Trump y su capacidad legislativa.

Baja aprobación de Trump impulsa a los demócratas

Los analistas políticos señalan que la baja aprobación del presidente Donald Trump es un factor crítico que favorece las aspiraciones demócratas de recuperar el control del Congreso. Según los datos registrados por el sitio web Silver Bulletin, el índice de aprobación de Trump comenzó su segundo mandato con poco más del 50 por ciento, pero experimentó un descenso rápido hacia el 40 por ciento. La popularidad del mandatario continuó cayendo, situándose alrededor del 42 por ciento a finales de febrero, momento en que decidió lanzar ataques conjuntos junto a Israel contra Irán. Tras este evento geopolítico, el indicador se desplomó por debajo del 40 por ciento y actualmente se estanca en torno al 37 por ciento.

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Comparativa histórica y vulnerabilidad republicana

Esta situación histórica destaca por su deterioro en comparación con el ciclo anterior de Donald Trump. Hace ocho años, durante el mismo punto de su primer mandato, la aprobación del presidente era significativamente más alta, alcanzando el 43 por ciento. En ambos periodos presidenciales, el mandatario perdió el control de la Cámara de Representantes en elecciones de medio mandato, aunque logró mantener la mayoría en el Senado. No obstante, la actual debilidad del respaldo popular explica por qué los demócratas concentran su estrategia en estados que los republicanos han ganado sistemáticamente en años recientes, buscando una victoria en ambas cámaras del Congreso.

Margen mínimo en la Cámara de Representantes

La actual mayoría del Partido Republicano en la Cámara Baja es extremadamente estrecha, contando con 218 representantes, que equivale exactamente al número necesario para la mayoría, sumado a un legislador independiente que suele alinearse con los republicanos. La Constitución establece que los 435 asientos se renuevan cada dos años en noviembre. Históricamente, el partido en la Casa Blanca sufre pérdidas significativas en estos comicios; desde 1934, el promedio de escaños perdidos es de 27, y solo han logrado victorias en tres de las 23 elecciones realizadas. El análisis del Cook Political Report indica que solo 18 distritos presentan una competencia reñida, de los cuales 14 están en manos republicanas y cuatro en manos demócratas.

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La batalla crucial por el Senado

Mientras tanto, la lucha por el Senado presenta dinámicas distintas debido a los mandatos de seis años, donde solo se renovarán 35 escaños este martes. Los republicanos controlan 53 de los 100 escaños, mientras que los demócratas poseen 45, apoyados además por dos independientes. El análisis del Cook Political Report identifica solo siete de estos 35 escaños como contiendas extremadamente reñidas que podrían inclinarse hacia cualquier lado. De esos escaños indecisos, seis están actualmente en poder de los republicanos y uno en poder de los demócratas. Para alcanzar los 51 votos necesarios para la mayoría, los demócratas deben ganar cuatro de esos escaños reñidos, además de retener los cuatro considerados con alta probabilidad de inclinación favorable.

Estados clave y futuros escenarios

La supervivencia política de los demócratas depende crucialmente de conservar el escaño de Michigan, donde las encuestas muestran una contienda reñida entre Abdul el Sayed, político de izquierda, y Mike Rogers, aliado de Trump y exagente del FBI. Asimismo, el éxito demócrata requiere ganar escaños en estados que Donald Trump ganó por un margen de dos dígitos en 2024, incluyendo Alaska, Iowa y Ohio. Los demócratas pueden lograr la mayoría en la Cámara de Representantes si consiguen los 36 escaños considerados con alta probabilidad de inclinarse hacia su partido, incluso si no ganan ninguno de los distritos reñidos restantes. El éxito o el fracaso de los últimos dos años de gobierno de Trump dependerá directamente de si pueden mantener el control legislativo ante estas condiciones adversas.