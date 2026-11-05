Elecciones intermedias: La permanencia de Alito y Thomas afecta la mayoría conservadora en la Corte Suprema

La victoria demócrata en las elecciones intermedias reduce las posibilidades de nuevos nombramientos en la Corte Suprema. La permanencia de Samuel Alito y Clarence Thomas complica los planes republicanos de mantener la mayoría conservadora del máximo tribunal.

La contundente victoria de los demócratas en las elecciones intermedias del martes ha generado una sensación inmediata de inquietud entre los sectores conservadores regarding el futuro de la Corte Suprema. Paralelamente, se ha desatado una nueva ola de preocupación entre los republicanos por la decisión de los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas de permanecer en sus cargos en lugar de retirarse.

Varias fuentes cercanas a ambos magistrados conservadores, a quienes se les concedió el anonimato para hablar libremente, indicaron a CNN el miércoles que no esperaban que ninguno de ellos abandonara la Corte debido a los resultados electorales. Esta persistencia en sus puestos mantiene en vilo a algunos conservadores del ámbito jurídico durante años, a pesar de que podría reducir las especulaciones sobre un intento de confirmar a un juez durante el período de transición del Congreso.

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Reacciones políticas ante la permanencia judicial

Josh Hammer, asesor jurídico principal de un grupo que ayuda a respaldar las nominaciones judiciales conservadoras, expresó su preocupación mediante una publicación en redes sociales el miércoles. Hammer tuiteó que esperaba que Clarence Thomas y Sam Alito tuvieran planes de seguro médico extraordinariamente buenos, reflejando la ansiedad política sobre la continuidad de estos jueces en el tribunal.

La mayoría conservadora de 6 a 3 en la Corte Suprema ha sido una característica definitoria de la era Trump, impulsando un giro hacia la derecha en la jurisprudencia sobre el aborto, las armas y la religión. Aunque Trump desempeñó un papel fundamental al nombrar a tres jueces durante su primer mandato, es posible que termine su segundo mandato sin realizar un solo nombramiento adicional en el máximo tribunal.

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Proyecciones sobre el futuro nombramiento judicial

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, declaró el miércoles que ningún juez de la Corte Suprema será confirmado durante el Gobierno del presidente Trump a menos que ocurra algo en las próximas seis semanas. DeSantis añadió que esa limitación no solo es cierta para estos dos años, sino que probablemente lo sea también para los cuatro años siguientes, lo que indica una perspectiva a largo plazo sobre la incapacidad republicana para influir en la Corte.

A medida que quedó claro que los demócratas obtendrían el control del Senado, algunos republicanos comenzaron a expresar abiertamente su preocupación. Señalaron que Alito, de 76 años, y Thomas, de 78, podrían tener más de 80 años cuando el próximo presidente republicano tenga la oportunidad de nominar a un juez para el máximo tribunal con un Senado controlado por los republicanos.

Edades y precedentes de jubilación judicial

Tanto Alito como Thomas, los jueces de mayor edad del tribunal, dejaron claro antes de que comenzara el actual período de sesiones de la Corte, en octubre, que no tenían intención de retirarse. Alito también dijo a Bloomberg News que permanecería en su cargo incluso si los demócratas obtenían el control del Senado, una determinación que ahora se pondrá a prueba en los próximos días.

La situación inevitablemente establece comparaciones con la jueza Ruth Bader Ginsburg, una liberal cuya decisión de no retirarse cuando los demócratas controlaban Washington permitió a Trump consolidar la inclinación conservadora del tribunal. Ginsburg murió en septiembre de 2020, semanas antes de las elecciones presidenciales de ese año, y fue reemplazada por Amy Coney Barrett.

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Alito, quien forma parte de la Corte desde 2006, tendrá 78 años cuando se decidan las próximas elecciones presidenciales en 2028. Si un demócrata gana la Casa Blanca, el juez oriundo de Nueva Jersey tendría que esperar al menos otros cuatro años, hasta los 82 años, para tener la oportunidad de ser reemplazado por un presidente republicano. Por su parte, Thomas, quien integra la Corte desde 1991, tendrá 80 años en 2028 y 84 cuando los votantes elijan presidente en 2032.

Esas edades no se alejan de las de otros jueces que se han retirado recientemente de la Corte Suprema, donde los magistrados ocupan sus cargos de por vida pero suelen retirarse después de cumplir los 80 años. El juez Anthony Kennedy, nominado por Ronald Reagan, tenía 82 años cuando se retiró en 2018 durante el primer mandato de Trump y fue sucedido por Brett Kavanaugh. El juez liberal Stephen Breyer tenía 83 años cuando dejó su cargo y le dio al presidente Joe Biden la oportunidad de nominar a Ketanji Brown Jackson.

Ambos jueces conservadores parecen gozar de buena salud, aunque la Corte rara vez proporciona detalles sobre la atención médica de sus magistrados. CNN informó en abril que Alito fue trasladado a un hospital después de sentirse mal durante una cena de la Sociedad Federalista en Filadelfia. En ese momento fue evaluado y recibió líquidos para tratar una deshidratación, lo que sugiere que su condición actual es estable pero no libre de preocupaciones médicas.