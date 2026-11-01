Elecciones intermedias 2026: encuestas muestran fortaleza demócrata contra Trump

Análisis de las elecciones intermedias de EE.UU. 2026 donde las encuelas apuntan a una posible victoria demócrata histórica debido a la baja aprobación de Trump.

Las elecciones intermedias en Estados Unidos, programadas para este martes, se perfilan como un momento crucial para el equilibrio de poder político, con indicadores que sugieren un desempeño negativo para el partido del presidente. Los republicanos enfrentan una creciente preocupación por resultados que podrían ser históricamente desfavorables, mientras que los demócratas muestran señales de optimismo basadas en las tendencias recientes de la opinión pública y las proyecciones electorales.

Factores clave en las elecciones intermedias 2026

Las encuestas de los últimos días ofrecen motivos para el optimismo entre los demócratas, destacando que la percepción del presidente Donald Trump se ha convertido en el factor determinante para estos resultados. El índice de aprobación de Trump se encuentra significativamente por debajo de los niveles registrados en 2018, cuando los republicanos perdieron más de cuarenta escaños en la Cámara de Representantes. Esta situación también es notablemente inferior a los promedios que registraban presidentes como Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton antes de que sus partidos sufrieran grandes derrotas en procesos similares.

Also read Louis Vuitton y Skechers crean ediciones de lujo para los ganadores del Balón de Oro 2026

Zonas de batalla electoral y proyecciones

Las encuestas realizadas en los últimos días de campaña muestran una fortaleza demócrata sorprendente en estados que los republicanos han dominado durante mucho tiempo, como Texas, Ohio, Kansas y Carolina del Sur. Sin embargo, precisamente porque el campo de batalla electoral se concentra en gran medida en territorios de tendencia republicana, la mayoría de los demócratas sigue nerviosa por el resultado final, especialmente en la contienda por el Senado. En la mayoría de los estados y distritos de la Cámara de Representantes donde ambos partidos compiten intensamente, los votantes republicanos siguen superando en número a los demócratas.

Análisis de la noche electoral por regiones

El presidente Donald Trump realiza una intensa gira de campaña, lo cual, sumado a la gran ventaja republicana en gasto electoral, podría lograr movilizar a más votantes de los que ahora prevén los encuestadores. Este esfuerzo podría borrar algunas de las estrechas ventajas demócratas en territorios republicanos. Paul Maslin, un veterano encuestador demócrata, señala que la mejor noticia para su lado es que el tan anunciado repunte republicano de último momento, esperado dada la abundancia de fondos, simplemente no se ha producido. La cuestión clave es si las ventajas demócratas están lo suficientemente consolidadas como para permitir victorias en estados con ventajas republicanas de dos dígitos.

Advertisement

Indicadores tempranos en el noreste y Virginia

Los primeros indicios importantes sobre el rumbo de la noche llegarán principalmente de las contiendas del noreste, ya que los centros de votación cierran más temprano en esa región. En Virginia, donde los centros de votación cierran a las 7 p.m., una victoria demócrata en la contienda por el distrito VA-2 de la Cámara de Representantes será una señal clara de que el partido va camino de lograr un resultado sólido. En esa contienda, la exrepresentante demócrata Elaine Luria busca una revancha contra la republicana Jen Kiggans, quien la derrotó en 2022 en un distrito que Trump ganó por menos de un punto porcentual en 2024.

Perspectivas en Pennsylvania y distritos clave

Si los demócratas también ganan el escaño del distrito VA-1, eso presagiará una ola mayor, donde el republicano Rob Wittman lucha por contener a la demócrata Shannon Taylor en un distrito que Trump ganó por cinco puntos. Además, si el exrepresentante demócrata Tom Perriello derrota al representante republicano John McGuire en VA-5, un distrito que Trump ganó por 12 puntos, será una señal de que el partido va camino de obtener incluso más de los 235 escaños que consiguió en 2018, según predice Kyle Kondik, editor jefe del boletín Sabato's Crystal Ball. Pennsylvania, con cierre de centros a las 8 p.m., ofrece una progresión similar en las proyecciones electorales.