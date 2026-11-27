Los principales partidos concentran sus últimos actos de campaña en Madrid, Valencia y Barcelona antes de la jornada de reflexión de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los cinco principales bloques políticos afrontan sus últimas horas de campaña con actos en circunscripciones clave antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La elección de cada escenario responde, según el análisis del medio, a cálculos políticos y territoriales que buscan movilizar el voto directo y apelar al electorado antes de la jornada de reflexión.

Madrid se ha convertido en el escenario central del espacio progresista y de izquierdas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a formaciones como Frente Amplio y Podemos, culminará allí sus rutas electorales. En el bloque opuesto, el Partido Popular ha apostado por cerrar su campaña en Madrid tras haber protagonizado previamente un acto en Barcelona.

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Madrid, epicentro del cierre progresista

La candidatura progresista concentra en la Comunidad de Madrid buena parte de su estrategia final, con el objetivo de consolidar el voto de la izquierda en un territorio donde se concentran muchas de las disputas entre el Ejecutivo central y el Partido Popular.

La circunscripción madrileña reparte 38 diputados, uno más que en los comicios anteriores, y actualmente es gobernada por el Partido Popular. Para movilizar a sus seguidores, la formación orienta su mensaje hacia el sur y el este de la comunidad, con el fin de conectar con los barrios populares.

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El acto reunirá a figuras como Mónica García, Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, junto a actuaciones musicales de artistas como Samantha Hudson, Elio Tofana y Zahara. El formato combina un tono político con un ambiente festivo, según detalla la información disponible.

La cita destaca además por el regreso de Pablo Iglesias a la primera línea del mitin, junto a Ione Belarra e Irene Montero. Bajo proclamas centradas en garantizar la paz, la vivienda y el trabajo, los organizadores buscan apelar directamente a sus seguidores.

Vox concentra su cierre en Valencia

Vox y Santiago Abascal han fijado su mitin final en la Plaza de Toros de Valencia, el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas, con una capacidad superior a las 12.000 localidades.

El recinto ya había sido utilizado previamente por el Partido Popular. La elección de la capital valenciana refuerza la apuesta de Vox por la Comunidad Valenciana, donde la izquierda alternativa al PSOE se presenta con una única papeleta conjunta, lo que aumenta el riesgo de perder algún escaño para la formación verde.

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En la Comunidad Valenciana, Vox aspira a consolidar su implantación, después de haber tenido un papel relevante en la política autonómica. La formación entró en el Gobierno regional junto al Partido Popular en 2023 y salió de él en 2024.

El Partido Popular busca consolidar su cambio de tendencia

El Partido Popular pretende abarcar dos de los grandes feudos poblacionales antes de la jornada de reflexión, en una provincia donde busca consolidar el cambio de tendencia de los últimos años.

En las generales de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada en ese territorio y obtuvo cinco de los 12 diputados en juego, uno más que el Partido Popular. Bajo los lemas 'La fuerza de la gente' y 'Vota con fuerza', los populares intentan revertir ese resultado.

La dirección del Partido Popular ha situado en esa provincia a su candidato Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, figura con la que arrancó la campaña en el territorio. El cierre busca movilizar a su electorado en la provincia donde el reparto de escaños ofrece más posibilidades.