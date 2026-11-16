Elecciones generales del 29 de noviembre: documentos y horario de votación

Casi 39 millones de españoles están convocados a las elecciones generales del 29 de noviembre. Conoce los documentos válidos y el horario de votación.

Casi 39 millones de españoles están llamados a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Los electores deben acudir a su colegio electoral asignado, identificarse ante la mesa con un documento válido y respetar el horario de apertura de las urnas, que se extiende desde las 9 horas hasta las 20 horas de ese mismo día.

La convocatoria afecta a todo el censo estatal, por lo que cada votante debe conocer con antelación en qué local le corresponde participar. La información oficial sobre el proceso electoral permite consultar el colegio y la mesa, así como preparar la documentación necesaria para evitar problemas el día de la votación.

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Candidaturas: cambios y continuidad en los principales partidos

El Frente Amplio introduce el cambio más visible en su candidatura, ya que Ada Colau encabeza la lista de la formación en estas elecciones generales. En el resto del panorama político, la tendencia general es la continuidad de los candidatos ya conocidos.

En los partidos soberanistas se mantiene en líneas generales la misma apuesta. Desde el espacio independentista de Cataluña, el texto de origen no detalla el nombre de su candidato principal, mientras que la formación EH Bildu opta por Oskar Matute como cabeza de lista. En Galicia y Canarias, las organizaciones también han decidido mantener a sus candidatos actuales.

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Cómo localizar el colegio electoral y la mesa asignada

La tarjeta censal es el documento que indica al votante el colegio electoral y la mesa electoral a la que debe acudir. Su consulta es el primer paso para saber dónde votar antes de llegar al local el día de la cita con las urnas.

En esa tarjeta aparecen identificados el colegio electoral y la mesa asignados, de modo que el elector puede dirigirse directamente al lugar correcto sin perder tiempo. Revisar este dato con anticipación evita desplazamientos innecesarios y ayuda a agilizar la identificación en la mesa.

Documentos válidos para identificarse y horario del 29 de noviembre

Para votar, el elector puede identificarse con el DNI, el pasaporte o el carné de conducir. El resguardo de la cita previa del DNI no sirve como identificación, porque no incluye fotografía del votante.

El pasaporte y el carné de conducir son válidos porque incluyen fotografía, y no importa que estén caducados. Eso sí, deben presentarse los documentos originales, ya que no se admiten fotocopias.

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El 29 de noviembre, la votación comenzará a las 9 horas. Antes de esa hora, los locales abren para que los miembros de las mesas electorales se presenten, constituyan la mesa, verifiquen el material electoral como urnas, cabinas, sobres y papeletas, y acrediten a los interventores.

La votación terminará a las 20 horas. Si todavía queda alguien dentro del local a esa hora, el presidente de la mesa le permitirá votar. Además, si el centro electoral se abrió más tarde de lo previsto, el horario podría ampliarse por circunstancias excepcionales.