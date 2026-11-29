Las elecciones generales del 29 de noviembre abren sus colegios con 61.033 mesas, avances de participación a las 14:00 y 18:00 horas y resultados provisionales tras las 22:30 horas.

Los colegios electorales de toda España abren este domingo 29 de noviembre para las elecciones generales, con más de medio millón de personas llamadas a atender las 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales. Casi 39 millones de electores están convocados a las urnas, en concretos 38,6 millones de ciudadanos, en unos comicios que llegan con mucha expectación.

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero de los candidatos en ejercer su derecho al voto. Lo hizo en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle Juan Montalvo del distrito Moncloa-Aravaca de Madrid, y acudió sin su esposa, Begoña Gómez, que votó por correo en esta ocasión.

Also read Elecciones 29N: Campaña final, voto por correo y el debate de Ada Colau

Calendario de participación y resultados provisionales del 29N

Los primeros datos de participación se darán a conocer con cifras hasta las 14:00 horas y hasta las 18:00 horas, mientras que el Gobierno comparecerá alrededor de las 22:30 horas para informar de los resultados provisionales.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, detallaron este sábado en una rueda de prensa ofrecida desde el Centro Nacional de Datos el calendario previsto para la jornada electoral.

Advertisement

Durante el día habrá hasta cuatro comparecencias del Gobierno: a las 10:30 horas con el inicio de la jornada y la constitución de las mesas, a las 14:30 horas con la participación hasta las 14:00 horas, a las 18:30 horas con la participación hasta las 18:00 horas, y hacia las 22:30 horas con el resultado provisional, en función del avance del escrutinio.

Los avances y el recuento provisional podrán seguirse en tiempo real desde las 21.00 horas a través de la página web 'resultados.29neleccionesgenerales.com' y de la aplicación 'Elecciones Generales 29N', descargable de forma gratuita en las plataformas Android e iOS. Los votos se contarán a las 20 horas en cada mesa y desde el viernes en las juntas electorales con el CERA.

Llamamiento al voto y neutralidad en los colegios electorales

Pedro Sánchez animó a la movilización en las urnas tras depositar su voto, al considerar que la jornada es el momento en que el país decide qué futuro quiere para los próximos cuatro años.

El presidente del Gobierno sostuvo que existen muchos poderes, pero que el mayor es el del voto, y defendió que cuanto mayor sea la participación, mayor será el reflejo de la voluntad expresada en las urnas. Animó a participar al conjunto de la ciudadanía.

Advertisement

Por su parte, las juntas electorales recordaron la obligación de mantener la neutralidad en los colegios electorales, por lo que no se permiten camisetas ni símbolos partidistas dentro de los centros de votación.

Constitución de las Cámaras, sueldos y coste de las elecciones

Los diputados y senadores elegidos tomarán posesión de sus escaños el 23 de diciembre, día en que se constituirán el Congreso y el Senado en sesiones plenarias que abrirán la decimosexta Legislatura. Ambas sesiones comenzarán a las 10:00 horas y se desarrollarán de forma simultánea, cada una con sus propias reglas.

Los diputados cobrarán un mínimo de 4.400 euros, recibirán iPhone y iPad nuevos y deberán declarar su patrimonio e intereses. La factura de las elecciones generales sube un 10% respecto a 2023 y alcanza los 243,4 millones de euros.

Los nacionalizados por la 'ley de nietos' podrán entregar su voto, pero sus sobres no se abrirán y quedarán apartados. Por su parte, los ciudadanos que formen las mesas cobrarán 75 euros de dieta.