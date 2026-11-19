El ex president catalán ataca a Pedro Sánchez en Waterloo. Análisis de la campaña del 29-N, sondeos y el cierre del voto por correo.

La campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre ha alcanzado su punto álgido con la llegada del cuarto de tiempo. Este jueves 19 de noviembre marca el ecuador de la contienda, una jornada crítica donde se cierra oficialmente el plazo para solicitar el voto por correo, lo que aumenta la incertidumbre sobre la participación final. En medio de este clima de tensión política, el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidido intervenir directamente en la narrativa desde su residencia en Waterloo. Su objetivo es desestabilizar la campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del gran debate que enfrentará al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, contra el actual mandatario.

La estrategia de Puigdemont contra el Gobierno

Carles Puigdemont ha publicado un mensaje directo dirigido a Pedro Sánchez, acusándolo de haber utilizado la ambición política para lograr un objetivo mayor que trasciende la simple gestión del estado. Según las declaraciones filtradas desde Waterloo, el independentista sostiene que el presidente del PSOE empleó tácticas para derrotar a España en su estructura política tradicional. Esta declaración llega en un momento clave, apenas horas antes del cara a cara televisivo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, buscando influir en la percepción pública sobre los acuerdos de investidura previos.

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Cumplimiento de acuerdos y promesas incumplidas

El ex líder del PDeCAT ha centrado sus críticas en las promesas que, según su versión, no fueron cumplidas por el Ejecutivo del PSOE. Puigdemont utiliza esta jornada del 19 de noviembre para poner de manifiesto lo que considera traiciones en los pactos de investidura alcanzados anteriormente. La intención es demostrar que la alianza con los separatistas fue una maniobra estratégica de Sánchez, descartada una vez conseguida la mayoría. Esta narrativa busca debilitar la legitimidad del Gobierno central ante los electores que valoran la consistencia política y el respeto a los compromisos adquiridos.

Agenda de los grandes partidos políticos

La atención mediática se centra en la batalla final entre los tres grandes actores: el PSOE, el PP y Vox. Mientras Puigdemont ataca desde el extranjero, los líderes nacionales refuerzan sus últimos argumentos en la calle. La agenda comunicada por la Academia de Televisión indica que el foco principal será el debate entre Feijóo y Sánchez, considerado un punto de inflexión para los indecisos. Vox aprovecha el ambiente de confrontación para consolidar su base electoral, presentándose como la alternativa firme al bipartidismo que ha governado en los últimos años.

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El impacto del voto por correo en el resultado

Con el cierre del plazo de solicitud de voto por correo, los expertos políticos empiezan a analizar cómo este factor podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado. La fecha del 29 de noviembre se acerca rápidamente, y la movilización de los votantes a distancia podría ser determinante en provincias clave. Los sondeos muestran un escenario muy ajustado, donde cada voto cuenta para superar las barreras de acceso al Congreso. La incertidumbre reina sobre si los ciudadanos preferirán la continuidad del Gobierno de coalición o el cambio de mano propuesto por el PP.

Perspectivas inmediatas para la jornada electoral

Las encuestas de salida y los análisis previos sugieren que la jornada del 29 de noviembre podría definir la configuración política de España para los próximos cuatro años. La intervención de Puigdemont añade una capa de complejidad al conflicto territorial, recordando a los votantes las tensiones pendientes. Los partidos deberán esperar a los resultados para confirmar si sus estrategias de última hora han sido efectivas. El país observa con interés cómo se desarrollan los hechos en los próximos días, ya que la legitimidad del nuevo Congreso dependerá de una participación masiva y competitiva.