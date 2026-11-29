La participación en las elecciones generales 2026 alcanza el 45,66% a las 14:00 horas. Los candidatos y el Ministerio del Interior reportan incidencias menores y alertan sobre la importancia histórica de la jornada electoral.

La jornada electoral de las elecciones generales 2026 ha registrado un nivel de participación significativo a la mitad de la jornada de votación. Según los datos oficiales confirmados por el Ministerio del Interior, la tasa de concurrencia a las 14:00 horas se sitúa en el 45,66 por ciento.

Esta cifra representa un incremento notable de 5,06 puntos porcentuales en comparación con los comicios celebrados en 2023, evidenciando una mayor mobilización ciudadana en esta cita con las urnas.

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Ester Muñoz defiende la preparación del PP

Ester Muñoz, candidata del Partido Popular, ha subrayado desde las Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua en León que su formación acude a esta cita electoral con "el trabajo hecho". Muñoz ha argumentado que contar con una trayectoria consolidada permite llegar a la jornada de votación con tranquilidad, enfatizando la solidez de su propuesta política frente a los electores.

Llamados a votar de líderes políticos

La importancia de estos comicios ha sido enfatizada por diversos actores políticos. Ana Redondo, desde el colegio electoral del CEIP García Quintana de Valladolid, junto a su hija, ha definido estas elecciones como las más importantes de los últimos setenta años. Por su parte, Isabel Rodríguez, candidata por Ciudad Real, ha destacado la alta afluencia de votantes desde las primeras horas del domingo.

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Jorge Azcón también ha calificado el 29N como una cita muy importante, subrayando que los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir el futuro del Gobierno de España. Carlos Cuerpo, quien votó en el CEIP Ramiro de Maetzu de Madrid, ha animado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con entusiasmo y convicción.

Posicionamientos sobre la democracia y el resultado

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y candidato en Badalona, ha emitido un mensaje de serenidad y defensa institucional. Desde la Escola Mercè Rodoreda, Rufián ha tachado de "vergüenza" que se ponga en duda la democracia, afirmando que el resultado electoral será limpio independientemente del resultado. Ha destacado la necesidad de construir con conciencia y memoria tras la jornada.

Por otro lado, el PNV, a través de Maribel Vaquero en el frontón municipal de Urnieta, ha advertido de que hay mucho en juego. Vaquero ha llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en un día que considera clave para el futuro político del país.

Incidencias técnicas y administrativas

Aunque la jornada transcurre generalmente con normalidad, se han detectado algunas incidencias que requieren atención inmediata. El Ministerio del Interior ha confirmado problemas con la lectura del DNI digital en varios colegios electorales de todo el territorio, los cuales están siendo subsanados por la Policía Nacional.

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En Girona, dos colegios electorales han tenido que cerrar temporalmente sus puertas por la mañana. En el centro cívico de Pals, la falta de papeletas de la candidatura liderada por Graupera obligó a la clausura por unos minutos para garantizar la regularidad del proceso.

Denuncias y protocolos de voto

El Partido Popular ha presentado una denuncia formal ante la Junta Electoral Central (JEC). La formación reclama una investigación sobre una supuesta actuación irregular de agentes de la Policía Nacional en cinco mesas electorales de Toledo durante la jornada del domingo.

Además, a las 9:20 horas se comunicó un protocolo específico derivado de una orden del Tribunal Supremo. Los votos de los electores cuyo derecho de sufragio había sido suspendido cautelarmente deben remitirse directamente al Instituto Nacional de Estadística (INE) para su procesamiento legal. Finalmente, Imbroda ha instado a votar por la ilusión y el cambio, cerrando el listado de mensajes de los líderes presentes en los comicios.