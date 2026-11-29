Más de 38 millones de españoles votan en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Sánchez, Feijóo y Abascal ejercen su derecho al sufragio en una jornada marcada por la seguridad y la participación masiva.

Los ciudadanos de España se han citado este domingo 29 de noviembre de 2026 en las urnas para renovar la composición del Parlamento, eligiendo a los 209 senadores y a los 350 diputados que conformarán el próximo Congreso. Esta jornada electoral marca la decimoséptima elección general en la historia del periodo democrático español, iniciada hace más de cinco décadas. La apertura de los colegios electorales se produce con la expectativa de una participación histórica, ya que más de 38 millones de electores tienen cita para definir el futuro político del país en esta contienda.

Logística y Dispositivo de Seguridad Electoral

Para facilitar el proceso de votación, se habrán abierto un total de 22.493 colegios electorales durante un horario que abarca desde las 09:00 hasta las 20:00 horas. En estos recintos se han constituido 61.033 mesas electorales, las cuales ya disponen de todo el material necesario para el escrutinio y la gestión de los sufragios. Un aspecto novedoso en esta edición es la posibilidad, por primera vez, de que más de 1.755.000 ciudadanos que han activado esta herramienta puedan identificarse mediante su DNI digital para ejercer su voto sin necesidad de presentar el documento físico.

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La seguridad en esta jornada de reflexión ha sido una prioridad central, con un despliegue sin precedentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. El Ministerio del Interior ha activado a 100.727 efectivos, una cifra que supone un incremento del 11,5% en comparación con la edición de 2023. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha enfatizado que el objetivo exclusivo de este vasto dispositivo es velar por el normal desarrollo de los comicios, evitando cualquier incidencia que pueda alterar el funcionamiento de los 22.943 locales electorales habilitados en todo el territorio nacional.

Participación de los Principales Líderes Políticos

El candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primer gran líder en ejercer su derecho al voto, acudiendo a las 09:00 horas al Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo en Madrid. En declaraciones preliminares, Sánchez expresó su satisfacción por la movilización ciudadana, calificándola de épica y manifestando tener buenas sensaciones sobre el nivel de participación. Este acto marca la sexta vez que el líder del PSOE concurre a unas elecciones generales como candidato principal, reafirmando su presencia en el epicentro de la campaña.

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Por su parte, el líder del Partido Popular, Alfonso Fernández Boadilla, se desplazó a las 10:30 horas al Colegio Ramiro de Maeztu en la capital. Su elección del centro electoral tuvo un significado simbólico especial, ya que fue en este mismo colegio donde estudió durante su juventud su principal contrincante político, Pedro Sánchez. La estrategia de comunicación del Partido Popular se apoyó en redes sociales para informar a la población que más de 38 millones de españoles estaban llamados a votar, reforzando la importancia de la participación masiva en esta cita democrática.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también ejerció su derecho al sufragio a las 11:30 horas en el Colegio Pinar del Rey de Madrid, utilizando el mismo recinto que Sánchez. Tras votar, Abascal se dirigió a los medios de comunicación para realizar una llamada directa a los ciudadanos, instándoles a no olvidar acudir a las urnas. Esta coincidencia en horarios y ubicaciones de los principales candidatos refleja la alta tensión y el interés mediático que rodea a los comicios de 2026, donde la legitimidad democrática y la representación política son los ejes centrales del debate.

Detalles del Escrutinio y Representación Territorial

La presente elección se caracteriza por una amplificación del campo electoral con la presentación de un total de 895 candidaturas. De estas, 534 se presentan a las cortes para el Congreso de los Diputados, sumando 5.197 candidatos en total. Por otro lado, 361 listas compiten por los escaños del Senado, con un total de 5.400 aspirantes. Este alto número de participantes indica una fragmentación y diversidad de propuestas políticas que los votantes deberán sopesar en sus papeletas, influyendo directamente en la composición futura de las cámaras legislativas.

Un cambio estructural relevante en esta cámara alta es la elección separada por primera vez de un representante específico para la isla de Ibiza y otro para la de Formentera. Esta medida busca una representación más granular de las islas Baleares, reconociendo sus particularidades demográficas y territoriales. Además, la logística ha integrado a 183.099 personas seleccionadas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales de las mesas, quienes recibirán una dieta de 75 euros por su servicio, asegurando la transparencia y la gestión local del proceso democrático.

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Condiciones Meteorológicas y Voto en el Extranjero

El desarrollo de la jornada se ha visto condicionado por factores meteorológicos que han afectado a distintas regiones de la península. Predominan los cielos poco nubosos en gran parte del territorio, con temperaturas adecuadas para finales de noviembre. Sin embargo, se han registrado lluvias en Galicia y en las comunidades del Cantábrico, mientras que los bancos de niebla han reducido la visibilidad durante las primeras horas del día en amplias zonas del interior peninsular, lo que podría haber dificultado el acceso a algunos colegios electorales remotizados.

La participación no se limita al territorio nacional, ya que otros 2.663.407 españoles residentes en el extranjero también tienen cita para votar este domingo. La organización ha buscado facilitar el proceso para esta colectividad, aunque las incidencias logísticas han surgido en algunos municipios. Por ejemplo, La Navata en Galapagar, Madrid, no pudo cumplir su objetivo tradicional de ser el primer municipio en cerrar las urnas debido a retrasos en la llegada de una cartera de voto por correo antes de la apertura del colegio, lo que subraya la complejidad de gestionar la democracia a gran escala.